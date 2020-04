Gobierno mexicano: capacidad hospitalaria no está desbordada

acampan hacinados frente al consulado de Bolivia en Santiago en esperan de que el gobierno de la presidenta interina boliviana Jeanine Añez les permita retornar.

No cuentan con medidas sanitarias y enfrentan el otoño chileno con frazadas instaladas como carpas, montones de maletas y bolsos y la incertidumbre sobre su futuro. José Luis Siñañi dijo a la AP que aquí no está llegando agua, no tenemos baños ni qué comer y el cónsul no nos ha dado la cara.

Vecinos de la barriada de Providencia están ayudándolos con botellones de agua y comida, pero no es suficiente. A cada minuto están llegando más, señaló Siñañi.

Tras informar que en Chile hay 14.365 contagiados y 207 fallecidos, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que el gobierno está trabajando fuertemente con su par boliviano para que, después de que terminen una cuarentena obligatoria, a los bolivianos les permitan retornar a su país.

Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas y mantienen sus fronteras cerradas desde marzo. A comienzos de mes, otros centenares de bolivianos estuvieron en las calles de ciudades del norte chileno y en terminales de autobuses hasta que los dejaron retornar.

Por la noche, el gobierno de Bolivia postergó para el miércoles la decisión sobre la ampliación de la cuarentena, que inició el 22 de marzo y está programada para concluir el 30 de abril.

El ministerio de Salud informó de 34 nuevos casos, que elevan el total a 998 y 55 fallecidos.

La epidemia va ascendiendo aunque los decesos no están al mismo ritmo pero les pedimos que no arriesguen a sus familias, dijo el jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto.

Cuba reportó un acumulado de 1.379 casos positivos y 58 fallecidos por complicaciones del COVID-19.

Según las autoridades, hasta ahora se han realizado unas 43.500 pruebas que permiten detectar incluso casos asintomáticos. Unos 3.000 pacientes se encontraban en vigilancia epidemiológica mientras otras 6.000 permanecían en sus hogares completamente restringidas por haber tenido algún tipo de contacto, aunque no dieran positivo.

A punto de llegar al pico de contagios de la enfermedad, las autoridades intensificaron las pesquisas casa a casa que realizan miles de estudiantes de medicina en todo el país, especialmente en lugares a donde se dieron focos, como el la provincia de Mayabeque colindante con la capital, constató la AP.

Es bueno que las personas sean sinceras y nos digan si presentan un dolor de garganta para poder informárselo al médico y así eliminar si es sospechoso o no y la cadena de contagio, dijo a la AP Getchell Marín, una estudiante de 21 años que el martes por la mañana tocaba todas las puertas en la comunidad de Zaragoza en Mayabeque, donde habló con los vecinos y trataba de determinar cualquier síntoma sospechoso.

Cuba continúa con movimiento restringido, pero la cuarentena no es obligatoria en todos lados.

En América Latina hay más de 169.000 contagiados y unos 8.400 muertos.

El coronavirus ha infectado a más de 3,1 millones de personas y causado la muerte a más de 216.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.