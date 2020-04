Festivales de cine unen fuerzas para muestra en YouTube

Festivales de cine alrededor del mundo están uniendo fuerzas para lanzar We Are One: A Global Film Festival, un evento gratuito de 10 días que estará disponible en YouTube.

Tribeca Enterprises, la empresa detrás del Festival de Cine de Tribeca, y YouTube anunciaron el festival en línea el lunes. Otros festivales contribuirán a la programación curada, incluyendo el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Venecia y aquellos realizados en Berlín, San Sebastián, Tokio y Nueva York.

El festival será a beneficio de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones benéficas locales, y alentará a los espectadores a donar para los esfuerzos de alivio por la pandemia del COVID-19.

Los organizadores dijeron que la programación incluirá largometrajes, cortos, documentales, música, comedia y conversaciones.

Tribeca Enterprises no especificó qué películas podrán verse en We Are One, pero no se espera que incluya largometrajes prominentes que iban a debutar en las ediciones canceladas de festivales como Cannes, en mayo, o que continúan en pie, como el Festival de Cine de Toronto en septiembre.

Esperamos que todos puedan probar lo que hace que cada festival sea tan único y apreciar el arte y el poder del cine, dijo Jane Rosenthal, directora ejecutiva de Tribeca Enterprises, en un comunicado.

Algunos festivales han experimentado con ediciones virtuales. Amazon Prime actualmente realiza una modesta versión online del texano South by Southwest para suscriptores y no suscriptores, mientras que el Festival de Cine de Tribeca realizó una exhibición privada de algunas de sus películas para la industria del cine y la prensa.

We Are the One comenzará el 29 de mayo en YouTube.