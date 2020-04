Chyno y Nacho estrenan versión acústica de Raro

Unas semanas después de lanzar "Raro", su primera canción juntos en cuatro años, Chyno y Nacho quisieron darle algo más a sus fans en cuarentena por el coronavirus y lanzaron el viernes una nueva versión acústica.

El dúo venezolano congregó a otros seis músicos con los que ha trabajado desde hace casi una década y regrabó la canción en vivo, cada uno desde su casa.

Yo creo que era bastante importante en este momento darle una versión en vivo a la canción que tanto estamos disfrutando, dijo Chyno el jueves en una videollamada desde Miami. Es una experiencia totalmente distinta.

Esta cuarentena nos ha hecho reinventarnos y parte de esta reinvención es esta versión ˜live at home™ (en vivo desde casa) que ya a partir de hoy todo mundo podrá disfrutar porque quedó muy buena, agregó el cantante.

Chyno contó que está pasando la cuarentena en Miami con sus suegros, su madre, su esposa y su pequeño hijo Lucca, quien ya está dando sus primeros pasos.

Nacho, en tanto, se encontraba en la Isla de Margarita en Venezuela, donde la cuarentena y el cierre de fronteras no le permitió viajar a Miami donde están sus cuatro hijos, pero no ha perdido contacto con ellos gracias a la tecnología.

Tenía muchísimo tiempo, desde una vez que me tocó quedarme aquí en el país por dos meses, que no duraba tanto sin ver a mis hijos, dijo Nacho. Todos los días estoy en comunicación con ellos y al final del día, a pesar de que no estoy en persona, creo que durante la pandemia también he hablado muchísimo más con ellos.

Para la versión acústica de Raro y su respectivo video, Chyno y Nacho incluyeron acordeón, guitarra, percusiones, bajo y batería, y cantaron el tema de corrido. El resultado es una interpretación con mucho sabor y ritmo que los acerca más a la música afrocaribeña.

Creo que la magia de todo esto es el en vivo, es la conexión a distancia, es tratar de conectarnos con la energía de cada uno así estemos lejos y poder transmitir lo que nosotros disfrutamos cantar e interpretar la canción, dijo Nacho.

En el género urbano, a pesar de que nosotros siempre nos hemos cuidado de tratar de incluir lo más que podamos instrumentos en vivo, siempre hay mucha programación para que suene urbano, para que suene moderno, y aquí están totalmente en vivo, todo es orgánico, agregó.

Los cuatro años que pasaron distanciados ambos se mantuvieron ocupados. Nacho lanzó álbumes que incluyen La criatura y Uno; Chyno, Cariño mío.

Creo que todo se da con los tiempos de la vida, y con la energía y creo que este tiempo donde cada uno trabajó de manera individual nos sirvió para mejorar y evolucionar artísticamente y como personas también, para encontrarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos y entender y apreciar más la presencia del otro y apreciar mucho más el trabajo en equipo, dijo Nacho.

Pero a pesar de la buena reacción del público con Raro, no comen ansias para un nuevo álbum, al menos de momento. Están concentrados en ayudar a bajar la curva de la pandemia quedándose en casa y exhortando a sus seguidores a hacer lo mismo, mientras siguen haciendo más música para entretener en esta época tan complicada.

Eso es lo que hemos aprendido con el tiempo, a no contar los pollitos antes de que nazcan, dijo Nacho.

Raro, compuesta por Chyno y Nacho con Andrés Castro, Manuel Larrad, Frank Santofimio y Ender Thomas, habla de una relación en la que los enamorados son como el agua y el aceite. Chyno y Nacho dicen que ellos mismos eran así hace años.

Yo soy maniático y enfermo con entrenar, correr y hacer ejercicio y de repente él no tanto, pero él es más aplicado que yo en ciertos aspectos de la parte de componer, de hacer música, dijo Chyno.

Nacho agregó: Quizá durante nuestra juventud fuimos muy distintos y sí fuimos como agua y aceite, pero llega un momento en que aprendes del agua y aprendes del aceite, tratas de convertirte y aprender de todo un poco y llega una etapa de tu vida donde las experiencias te igualan.