Gobernadores rechazan ataque de Trump sobre pruebas de COVID

Varios gobernadores de ambos partidos se defendieron firmemente el lunes luego de que el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de jugar un muy peligroso juego político al insistir en que hay escasez de pruebas para el coronavirus. Los gobernadores alegaron que la Casa Blanca debe ayudar más a los estados a efectuar las pruebas que se requieren antes de que ellos puedan relajar las órdenes de confinamiento.

La gobernadora de Kansas, la demócrata Laura Kelly, dijo que la respuesta federal actual realmente no es suficientemente buena si es que vamos a empezar a abrir nuestra economía. No podemos hacerlo con seguridad si no están listas las pruebas.

Aunque Trump acusó a los gobernadores de ser demasiado dependientes del gobierno federal, el vicepresidente Mike Pence intentó suavizar el mensaje del gobierno federal en un momento en que crece el clamor de gobernadores de ambos partidos para que se implemente una estrategia nacional para ayudar a garantizar suministros de alta demanda, como los hisopos para pruebas y los reactivos químicos.

Cuando se trata de pruebas, estamos aquí para ayudar, dijo Pence a los gobernadores durante una videoconferencia desde la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). The Associated Press obtuvo el audio de la llamada.

Pence dijo que el gobierno envió el lunes un correo electrónico a funcionarios de cada estado para detallar la actual capacidad de pruebas por estado. Sin embargo, el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, dijo que gran parte de la maquinaria de laboratorio sin usar enlistada para su estado por el gobierno estaba en laboratorios federales a los que el estado no tiene acceso. Pence acordó abrir laboratorios federales para ayudar a los estados.

Hogan anunció el lunes que el estado recibió 500.000 pruebas de Corea del Sur, un acuerdo decisivo que fue negociado por su esposa, Yumi Hogan, que creció en las afueras de Seúl.

Quieren que los estados tomen la iniciativa, y tenemos que salir y hacerlo nosotros, y eso es exactamente lo que hicimos, señaló Hogan.

Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca, dijo que el Departamento de Defensa está concluyendo sus negociaciones con la empresa Puritan Medical Products de Guilford, Maine, para que incremente la producción de hisopos nasales con base en la Ley de Producción para la Defensa.

En Kansas, los funcionarios dijeron que les gustaría hacer 15.500 pruebas adicionales para analizar a la población y determinar la prevalencia del coronavirus. Kansas es uno de los estados con menor tasa de pruebas, cercana a la mitad de la tasa nacional.

La gobernadora Kelly dijo que parte del problema se debe a cómo la FEMA ha distribuido los materiales de pruebas y otros insumos.

En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine dijo que su estado está trabajando con otra agencia federal, la Administración de Alimentos y Medicamentos, para hallar una fuente de reactivos, las sustancias químicas utilizadas para analizar los resultados de las pruebas, de forma que puedan incrementar su número.

Están ocurriendo muchas cosas buenas, pero aún no llegamos allí, afirmó DeWine. Y nos falta mucho por recorrer.

El gobernador de Montana, el demócrata Steve Bullock, dijo que la FEMA le dio a su estado 5.000 hisopos nasales el lunes, lo que muestra que el gobierno federal los está escuchando. Pero agregó: Eso no nos hace avanzar lo suficiente.

