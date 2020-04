Enrique y Meghan dicen que no cooperarán con tabloides

El duque y la duquesa de Sussex anunciaron que no cooperarán con varios tabloides británicos por lo que califican como historias distorsionadas, falsas o invasivas.

Meghan y el príncipe Enrique dijeron a los editores de The Sun, the Daily Mail, the Daily Express y Daily Mirror en una carta que no se ofrecerán como moneda de cambio para una economía de cazar clics y distorsión. El representante de la pareja publicó una copia de la carta el lunes.

Enrique y Meghan escribieron que historias anteriores publicadas por los periódicos basadas en chisme procaz ha afectado la vida de sus conocidos y extraños por igual. Señalaron que en el futuro tendrán cero compromisos con los diarios, pero agregaron que la pareja cree que la libertad de prensa es la piedra angular de cualquier democracia.

Enrique, quien es nieto de la reina Isabel II y sexto en la línea de sucesión al trono británico, se casó con la actriz estadounidense Meghan Markle en el Castillo de Windsor en mayo de 2018, en una ceremonia vista por millones en el mundo.

La pareja dijo después el escrutinio que recibieron de los medios británicos se acercó al acoso, lo cual les pareció intolerable.

La decisión de cortar la relación con los tabloides surge al tiempo que documentos de la corte revelaron cómo Meghan y Enrique suplicaron al padre de ella, Thomas Markle, que dejara de hablar con la prensa en los días previos a su boda. Ambos le advirtieron que hablar con los medios tendría resultados negativos y trataron de ayudarlo, según mensajes de texto presentados en la demanda de Meghan contra la editorial del Daily Mail, Associated Newspapers.

Markle demandó por invasión a la privacidad por un artículo de 2018 que incluía fragmentos de una carta que le había escrito a su padre. Una audiencia en el caso se realizará el viernes en una corte de Londres. Associated Newspapers niega haber infringido la privacidad de Meghan.

Thomas Markle tenía planeado llevar a su hija al altar en su boda, pero canceló de último minuto, argumentando problemas cardiacos. El ex director de iluminación de programas televisivos ha dado entrevistas ocasionales a los medios, quejándose en diciembre de 2018 de que Meghan había cortado su comunicación con él después de la boda.

Los documentos de la corte incluyen mensajes de texto en los que Enrique trató de calmar la situación después de un momento vergonzoso para la familia después de que un artículo del Mail on Sunday revelara que el futuro suegro del príncipe ayudó a montar fotografías de él para los paparazzi en las que aparecía preparándose para la boda.

Tom, ¡es Enrique otra vez! De verdad necesitamos hablar contigo. No necesitas disculparte. Comprendemos las circunstancias, pero ˜salir en público™ sólo hará la situación peor, escribió Enrique el 15 de mayo.

Si amas a Meg y quieres arreglar las cosas por favor llámame pues hay otras opciones que no implican que hables con los medios, que crearon incidentalmente toda esta situación. Por favor llámame para explicar. Meg y yo no estamos molestos, solo necesitamos hablar contigo. Gracias, escribió Enrique. Decirle cualquier cosa a la prensa TENDRí repercusiones, créeme Tom. Sólo nosotros podemos ayudarte como lo hemos tratado de hacer desde el primer día.

Tom Markle no respondió, pero emitió un comunicado a través del sitio estadounidense de celebridades TMZ en el que decía que había ingresado a un hospital tras sufrir un infarto. Los documentos señalan que Meghan no estaba enterada de que fue hospitalizado antes de que TMZ lo reportara.

Nos hemos tratado de poner en contacto contigo todo el fin de semana, pero no recibes ninguna de nuestras llamadas, ni respondes mensajes de texto..., le escribió a su padre el 15 de mayo. Estamos muy preocupados por tu salud y seguridad y hemos tomado todos los pasos para protegerte, pero no estamos seguros de qué otra cosa podemos hacer si no respondes ... ¿necesitas ayuda?, ¿podemos mandar al equipo de seguridad otra vez? Lamento mucho saber que estás en el hospital, pero necesitamos que te pongas en contacto con nosotros ... ¿en qué hospital estás?.

Markle rechazó la oferta de seguridad, pero dijo que estaba bien, según los documentos legales.

Meghan dijo que su teléfono tenía una llamada perdida a las 4.57 a.m. el día de su boda y que no habló con él otra vez fuera de mensajes escritos.

Enrique ha tenido por años una relación incómoda con los medios, a los que culpa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en París en 1997 cuando era perseguida por paparazzi.

El descontento de Enrique con los medios aumentó cuando comenzó su relación con Markle, quien entonces era estrella de la serie legal Suits. En 2016, acusó a los medios de hostigar a su entonces novia y criticó los tonos raciales en algunos reportajes sobre Markle, quien es birracial.

En enero anunciaron que planeaban renunciar a su papel como miembros prominentes de la familia real para buscar una independencia financiera y mudarse a Norteamérica. La separación se hizo oficial a finales de marzo y la pareja está actualmente en California, de donde es originaria Markle.

Ian Murray, director ejecutivo de la Sociedad Británica de Editores dijo que no se puede escapar, sus acciones constituyen una censura y están sentando un precedente desafortunado.

Al aparentemente dictar con qué medio trabajarán y a cuál ignorarán, sin duda de manera no intencionada, apoyan a los ricos y poderosos de todas partes para usar su ejemplo como una excusa para atacar a los medios cuando les convenga, dijo.