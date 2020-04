Presidente de México defiende al subsecretario de Salud

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador salió al paso el sábado de las críticas a la labor del subsecretario de Salud vertidas la víspera en el noticiario nocturno de la segunda cadena de televisión más grande del país y pidió a la población atender los consejos de Hugo López-Gatell.

En un segmento del noticiario Hechos, de la cadena TV Azteca, el conductor Javier Alatorre arremetió contra el trabajo de López-Gatell, quien todas las noches explica el panorama de la pandemia en el país en una rueda de prensa que se transmite en los canales del gobierno y en algunos otros, así como en varias plataformas.

"Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes, manifestó Alatorre. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell, gobernadores ya desmintieron las cifras del subsecretario de Salud.

Jaime Bonilla, gobernador del estado de Baja California, había polemizado con López-Gatell previamente al cuestionar las cifras de muertos en su entidad, que de acuerdo con él, son más elevadas que las reportadas por el alto funcionario de Salud.

Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena y creo que cometió un error, como cometemos errores todos, planteó López Obrador en un video mensaje. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad de expresión, pero quiero aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, él es una autoridad, él nos representa... a mí me representa y yo me siento representado por él, yo y mi familia, considero que todos los mexicanos debemos hacer caso a los especialistas.

TV Azteca es propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, quien abiertamente se ha manifestado en contra de las medidas de distanciamiento social desde que las autoridades sanitarias comenzaron a imponerlas sobre la población.

Salinas Pliego pidió no dejar de salir a la calle para no frenar la actividad económica y así evitar este tsunami de destrucción del empleo y de destrucción del tejido social.

Hasta el sábado por la noche, México tenía detectados 7.497 casos confirmados, con 650 decesos.

Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación lanzó una advertencia a la cadena para que deje de incitar a la desobediencia a las autoridades sanitarias del país.

En el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca, a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de emergencia sanitaria como lo es la pandemia por el virus COVID-19, señaló en un comunicado.

El organismo indicó que en caso de incumplimiento sancionará a la compañía para que no violente los derechos de terceros, en este caso, el derecho a la salud.

Vamos bien, es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias, de dolor humano, pero México es de los países con mejores resultados en el enfrentamiento en el combate a la pandemia, destacó López Obrador. Tenemos que hacer caso de las recomendaciones de los médicos especialistas, de los científicos, son un grupo excepcional el que nos está asesorando, lo que cuentan son los resultados y vamos bien.

En la conferencia de prensa del sábado, López-Gatell no quiso entrar en polémica ni con el periodista ni con la cadena de televisión y dijo que las cifras y datos que presentan son los recabados por todas las oficinas sanitarias del país y él simplemente se dedica a presentarlas al auditorio y pidió no hacer más grande la polémica.

Es extremadamente importante el tener serenidad, no es raro, ni sorprendente que se exalten los ánimos en estos tiempos porque es una condición humana, pero hay que procurar que no ocurra, sostuvo.

Apenas el pasado jueves, las autoridades sanitarias extendieron las medidas de distanciamiento social hasta el 31 de mayo para la mayoría de las entidades y para el 17 en municipios que no tengan coronavirus entre sus habitantes y que tampoco lo tengan las poblaciones con las que colindan.

Esa es la recomendación y la tenemos que cumplir, sé que se sufre y se padece por cuánta gente humilde pobre que se busca la vida a diario y está pasando por un mal tiempo, pero no es en vano, hay que cuidarnos, concluyó López Obrador.