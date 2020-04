Sam Heughan de Outlander habla contra el abuso en internet

El astro de Outlander Sam Heughan habló en redes sociales sobre lo que él califica como seis años de bullying, hostigamiento, acoso e historias falsas sobre él.

El actor escocés de 39 años dijo en una larga publicación en sus cuentas de Instagram y Twitter el jueves que ha sido objeto de acusaciones falsas que señalan que ha engañado y tratado de extorsionar a sus admiradores.

Heughan dijo que las críticas llegaron al límite por su aislamiento en Hawái durante la pandemia por el coronavirus. Señaló que su viaje a Hawái fue antes de que la situación se pusiera grave.

Me pone nervioso tomar entre tres y cinco vuelos antes de regresar a Gran Bretaña, y pasar 20 horas en varios aviones, exponiéndome a más peligro, quedar varado en una ciudad, dijo. Por consejo de todos a quienes confío, decidí mantenerme en un ambiente seguro, fue una buena decisión.

Sus publicaciones inspiraron a los fans de Outlander a usar el hashtag #IStandWithSam, y ha recibido cientos de tuits de apoyo.

Heughan dijo que no podía dar más detalles sobre el abuso que ha sufrido por motivos legales, pero señaló que la gente en su posición no debería estar obligada a tolerar el odio que reciben el redes sociales.

Como actor en estos momentos nos sentimos impotentes, dijo. No podemos hacer mucho, pero he tratado de usar ese impulso que tengo para poder dar una voz a las organizaciones benéficas que lo necesitan y, espero, un poco de entretenimiento o alivio ligero. Para aquellos que todavía no están contentos les sugiero dar ˜unfollow™".