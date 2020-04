Cheques de ayuda llevarán el nombre de Trump

El nombre del presidente Donald Trump estará impreso en los cheques de ayuda que el Servicio Interno de Impuestos enviará a decenas de millones de estadounidenses en todo el país, una medida sin precedentes concretada esta semana.

El Departamento del Tesoro, al que pertenece el IRS _siglas en inglés del órgano fiscal_, confirmó la decisión en un comunicado difundido el miércoles. Se trata de la primera vez que el nombre de un presidente aparecerá en algún pago del IRS, ya sea en un cheque de reembolso fiscal u otros estímulos que se hayan enviado durante crisis económicas del pasado.

El Tesoro señaló que la decisión de añadir el nombre de Trump no retrasará la emisión de los cheques, que serán enviados por correo a aquellas personas que no están listas para recibir depósitos directos del IRS.

Está programado que los cheques de Pago por Impacto Económico salgan a tiempo y exactamente como se planeó; no hay demora de ningún tipo, señaló el Departamento del Tesoro en su comunicado. De hecho, anticipamos que los primeros cheques estén en el correo en los primeros días de la próxima semana, que es mucho antes de lo que se enviaron los primeros cheques en 2008, y mucho antes de lo calculado inicialmente.

Dos funcionarios del gobierno que hablaron con The Associated Press dijeron que la leyenda presidente Donald J. Trump aparecerá en el costado izquierdo de la sección de notas de los cheques. Ambos funcionarios declararon a condición de guardar el anonimato debido a que no tenían autorización para hablar sobre el tema públicamente.

El Washington Post, el primer medio en reportar que los cheques llevarán el nombre de Trump en los cheques, dijo que se ubicará debajo de la leyenda Pago por Impacto Económico.

Los cheques se enviarán por correo a las personas de quienes el IRS no tiene información disponible que permita hacerles depósitos directos, muchos de ellos individuos de bajos ingresos.

Llevarán la firma de un funcionario de la Oficina de Servicios Fiscales, una subdivisión del Departamento del Tesoro responsable de la impresión de los cheques. Éstos son firmados por servidores civiles para garantizar que los pagos gubernamentales sean apartidistas. Un presidente no está autorizado a firmar fondos enviados por el Departamento del Tesoro.

Trump negó hace unos días que quisiera firmar los cheques, luego de ser cuestionado sobre reportes que indicaban lo contrario.

No. ¿Firmarlos yo? No, dijo el presidente el 3 de abril. Hay millones de cheques. ¿Voy a firmarlos? No. Es una iniciativa del gobierno de Trump. Pero, ¿quiero firmarlos? No.

Los pagos forman parte de un paquete de rescate de 2,2 billones de dólares promulgado a fines del mes pasado con el objetivo de compensar el desplome económico causado por las órdenes de confinamiento relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La AP tuvo acceso la semana pasada a un memo de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en el que se indicaba que el IRS realizaría alrededor de 60 millones de pagos en depósitos directos a mediados de abril, posiblemente esta semana. El IRS tiene la información de depósitos bancarios de dichos individuos gracias a sus declaraciones fiscales de 2018 y 2019.

Posteriormente, a partir de la semana del 4 de mayo, según el memo, el IRS comenzaría a emitir los cheques físicos para los individuos. Indicó que se enviarán alrededor de 5 millones de cheques a la semana, lo que significa que el proceso podría tardar hasta 20 semanas en completarse.

Cualquier persona con ingresos netos por debajo de los 75.000 dólares anuales y con un número de la Seguridad Social recibirá un pago por 1.200 dólares. Eso significa que los matrimonios que presentan declaraciones conjuntas recibirán un pago de 2.400 dólares en caso de que sus ingresos netos sean menores a 150.000 dólares al año.

La cantidad disminuye constantemente para aquellos con ingresos superiores. Los que ganan más de 99.000 dólares, o 198.000 dólares en matrimonio, no tienen derecho a recibir el fondo de ayuda. Para los jefes de familia con un hijo, los beneficios comienzan a reducirse a partir de los 112.500 dólares de ingresos, hasta alcanzar cero a partir de los 146.500 dólares anuales.

Los padres también recibirán 500 dólares por cada hijo que tenga derecho al pago.

Los periodistas de The Associated Press Matthew Daly y Martin Crutsinger contribuyeron con este despacho.