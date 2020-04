Memorias de Alex Trebek se publicarán el 21 de julio

Un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas agudo, Alex Trebek ha escrito sus memorias.

Simon & Schuster anunció el martes que publicará The Answer Is¦: Reflections on My Life el 21 de julio, en la víspera del 80mo cumpleaños de Trebek.

De acuerdo con la editorial, el veterano anfitrión de Jeopardy! compartirá anécdotas personales reveladoras y sus ideas sobre todo tipo de cosas, desde sus invitados favoritos hasta su espiritualidad y filantropía.

Quiero que la gente sepa un poco más sobre la persona a la que han dado ánimos en el último año, escribe Trebek en su libro.