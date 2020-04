Tras expresar ira, Cuomo de CNN dice que ama su trabajo

El periodista de CNN Chris Cuomo reafirmó su compromiso con la cadena de noticias y su gratitud por su programa estelar al día siguiente de expresar frustración por algunos elementos de su trabajo.

Nunca he estado en una mejor posición profesionalmente, nunca he estado más agradecido, nunca he estado en un mejor equipo, dijo Cuomo el martes en su programa de radio en SiriusXM. Me ecanta donde estoy. Me encanta el puesto que me han dado. Y me encanta con quienes lo hago.

Sus comentarios contrastaron ampliamente con el modo en que describió su trabajo 24 horas antes, cuando dijo que estaba cansado de entrevistar a políticos falsos y que no valoraba caer en la irracionalidad y el hiperpartidismo".

Cuomo clarificó lo que quiso decir el martes explicando que es frustrante hacer este trabajo en un ambiente donde la gente no está interesada y abierta. Es difícil practicar el periodismo cuando la gente está tan absorta a creer lo que quiere creer por provecho político.

Cuomo dio positivo a la prueba del coronavirus y está trabajando desde el sótano de su casa mientras cumple su cuarentena. Dijo que se ha estado replanteando muchas cosas todo el tiempo sobre una base existencial.

El martes, le agradeció al canal por darle un contrato a largo plazo y por su cobertura del coronavirus, que calificó de fenomenal. Dijo que no tenía intenciones de dejar CNN pero cuestionó qué tanta diferencia estaba haciendo él.

Hablaba de tener preguntas legítimas, dijo. ¿Está funcionando el modo en que estoy haciendo esto? Si no está funcionando, ¿puedo hacerlo diferente, quiero hacerlo diferente? ¿Funcionaría eso?.