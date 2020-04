Chris Cuomo de CNN se dice frustrado con su trabajo

El periodista de CNN Chris Cuomo reveló en su programa de SiriusXM que ha estado frustrado con su trabajo al decir que no valora caer en la irracionalidad y el hiperpartidismo".

Cuomo dijo el lunes en Let™s Get After It" que está cansado de algunas cosas que implican ser presentador de televisión. Eso incluye entrevistar a políticos falsos: Hablar con demócratas sobre cosas que realmente no creo que les importen y hablar con republicanos sobre cosas que repiten como loros porque sienten que las tienen que decir.

Un representante de Cuomo en CNN no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones el martes.

No quiero pasar mi tiempo haciendo cosas que no creo que son lo suficientemente valiosas para mí en lo personal, dijo Cuomo, quien dio positivo a la prueba del coronavirus y está trabajando desde el sótano de su casa, cumpliendo su cuarentena.

También apuntó al presidente Donald Trump.

El presentador dijo que no quiere pasar su tiempo traficando cosas que me parecen ridículas.

Cuomo lamentó que su oficio no le permita decirle a los críticos váyanse al diablo.

"No me gusta lo que hago profesionalmente, dijo.