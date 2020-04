Muere marino de portaaviones de EEUU con brote de COVID-19

Un miembro de la tripulación del portaaviones Theodore Roosevelt, donde se registró un brote del nuevo coronavirus, murió el lunes de complicaciones relacionadas a la enfermedad, 11 días después de que el capitán de la embarcación fue despedido por expresar sus inquietudes sobre que la Marina había hecho muy poco para salvaguardar a su tripulación.

El marino es el primer militar de Estados Unidos en servicio activo que fallece a causa del COVID-19. No se dieron a conocer su nombre ni otra información de identidad debido a que está pendiente la notificación a sus familiares. El tripulante había dado positivo al coronavirus el 30 de marzo y fue retirado del buque y colocado en una vivienda de aislamiento junto con otros cuatro marinos en la base de la Marina de Estados Unidos en Guam. El 9 de abril fue encontrado inconsciente durante una revisión médica y trasladado a la unidad de terapia intensiva de un hospital local.

Durante el fin de semana, otros cuatro tripulantes del Roosevelt fueron hospitalizados para monitorear los síntomas del coronavirus, señaló la Marina. Todos se encuentran en condición estable y ninguno está en terapia intensiva ni conectados a respiradores.

La Marina también anunció que un grupo de ataque naval dirigido por el USS Harry S. Truman, que se dirigía a Norfolk, Virginia, después de un despliegue de un mes en el Medio Oriente, se quedará en el océano Atlántico por ahora como una forma para proteger a la tripulación del coronavirus.

La Marina está tomando esta medida para mantener la capacidad de combate del grupo al tiempo que garantiza la seguridad de la tripulación, informó el cuerpo en un comunicado. No se tiene registro de algún caso de coronavirus en el Truman o en cualquier otra embarcación de su grupo de ataque.

La Marina dijo que evaluará la situación y que proporcionará una actualización a la tripulación de Truman y sus familias en aproximadamente tres semanas.

___

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor contribuyó a este despacho.