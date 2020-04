Indignación en Japón por video de Abe sobre quedarse en casa

El mensaje del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, instando a la gente a quedarse en casa ha provocado descontento y acusaciones de falta de sensibilidad con la gente que no puede descansar en casa porque las medidas de distanciamiento social del gobierno son voluntarias y no incluyen compensaciones.

Algunas personas reaccionaron al mensaje difundido en Twitter diciendo que el mandatario se comportaba como un aristócrata. El video de un minuto mostraba a Abe en su casa acariciando a su perro, leyendo un libro, bebiendo de una taza y utilizando un mando a distancia. El presentador Gen Hoshino aparecía en parte del video, aunque luego dijo que las imágenes donde se le veía tocando la guitarra en casa se habían utilizado sin su permiso.

Abe declaró el estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas el pasado martes y lo amplió a todo el país el sábado. El gobierno ha pedido a la gente que se quede en casa y reduzca sus interacciones sociales hasta en un 80%, aunque ha demorado recomendar cierres de negocios hasta evaluar el efecto de la recomendación de permanecer en casa.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, sí pidió a negocios no esenciales como bares con azafatas, cines y escuelas que cerraran hasta el 6 de mayo con algunas excepciones, pero la mayoría de las prefecturas no se han sumado a la iniciativa. Saitana, al norte de Tokio, inició el lunes los cierres de negocios no esenciales, y su gobernador, Motohiro Ono, dijo que tenía previsto pedir apoyo financiero al gobierno para compensar los cierres.

Muchas compañías japonesas están tardando en adoptar el trabajo a distancia y mucha gente sigue desplazándose a diario para trabajar.

El virus causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los pacientes, que se recuperan en unas pocas semanas. Pero puede matar o causar complicaciones graves como la neumonía a algunas personas, como ancianos o gente con problemas médicos previos.

Por otro lado, las autoridades surcoreanas expresaron su inquietud por una expansión silenciosa del coronavirus, señalando a los contagios en bares y otros locales de ocio, que indicarían una actitud más relajada hacia el distanciamiento social. Las autoridades estudiaban nuevas recomendaciones para mantener la distancia aunque se permitieran algunas actividades económicas y sociales, señaló el primer ministro, Chung Sye-kyun.

China reportó el lunes 108 casos nuevos del virus, 98 de ellos importados. De los casos locales, siete estaban en la provincia de Heilongjiang, que hace frontera con Rusia, y tres en el núcleo financiero de Guangzhou, en el sur del país. El país sumaba un total de 3.341 muertes y 82.160 infectados, según las cifras oficiales.