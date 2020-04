Cura boliviano rocía agua bendita desde el aire por pandemia

Unas gotas de esperanza caían desde el cielo boliviano para los católicos en este Jueves Santo.

Luego de que el país andino anunciara la excarcelación de los presos de mayor edad para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles, un párroco de la región central de Cochabamba se subió a un helicóptero militar y empezó a rociar agua bendita sobre la ciudad.

Es para que la bendición les llegue a todos y no perdamos la esperanza en estos difíciles momentos, dijo el padre Rolando Laime.

Debido a la cuarentena, los feligreses siguen las transmisiones de las misas y otras actividades de la Iglesia católica por televisión o por internet.

El gobierno de la presidenta interina Jeanine íñez decidió acatar el feriado del viernes durante la cuarentena, con la suspensión de las pocas actividades comerciales que aún se realizan, como las de los mercados, y los servicios de entidades financieras.

Horas antes, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que el beneficio de excarcelación se aplicará a los reos mayores de 58 años, en el caso de los hombres, y de 56 para las mujeres que son madres. Los acusados de violación de menores y los feminicidas no podrán salir.

Según estudios del Defensor del Pueblo, las cárceles bolivianas tienen una superpoblación de 290%, es decir que hay casi tres reos en un espacio para uno. En 61 cárceles conviven 18.000 presos, de los cuales un 83% no tiene sentencia.

El país registra 249 contagiados y 19 decesos.

En Chile, con 5.915 infectados y 57 fallecidos, las autoridades intensificaron los controles para evitar el traslado interno de turistas durante la Semana Santa.

La mayoría de los viajes hacia zonas de veraneo parten de barrios acomodados de la capital, en cuarentena debido al alto número de contagiados. El gobernador de Santiago, Felipe Guevara, dijo que hay al menos tres denuncias de personas que abandonaron la ciudad en helicóptero o en aeronaves.

Víctor Manoli, gobernador de la región sureña de La Araucanía _una de las más afectadas por el coronavirus_, indicó que hay antecedentes de que estaba llegando gente por vía aérea y a través de caminos secundarios. Quienes infrinjan las barreras se exponen a sanciones económicas.

Por su parte, en Perú se registran 5.256 infectados y 138 muertos, entre los que figuran un médico y tres policías, informaron las autoridades.

Pilar Mazzetti, la más alta funcionaria peruana encargada del combate al COVID-19, dijo que evalúan enviar el avión presidencial a China para traer equipos de respiración asistida, los cuales no pueden salir de esa nación desde marzo porque las fronteras están cerradas.

Por otro lado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard detalló que el país compró a China 11,5 millones de mascarillas y otros equipos médicos por 56,5 millones de dólares, y dijo que el viernes arribará a la capital el segundo de los 20 vuelos programados para traer el material adquirido.

México ya recibió un primer cargamento con 725.000 guantes y 825.000 respiradores.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió a los hospitales hacer un uso disciplinado de los materiales.

En Estados Unidos murieron 108 mexicanos de COVID-19, agregó Ebrard, y los restos de 14 de éstos regresarán a su patria a petición de sus familiares.

Hasta ahora México registra 3.007 contagios y 174 fallecimientos.

En Colombia, desde que se inició la cuarentena obligatoria los más de 13.000 excombatientes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han recibido asistencia sanitaria y alimenticia y no se han registrado casos de coronavirus en sus campamentos, dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación de la Paz, Emilio Archila, a The Associated Press.

En el país hay 2.223 infectados y 69 fallecidos.

Por otro lado, en Argentina se registran 70 muertos y 1.725 personas infectadas. Unas 98 camas están ocupadas en unidades de terapia intensiva, cifra que se ha mantenido estable en los últimos días.

El Ministerio de Salud informó que reforzará al personal médico con la incorporación de más de 15.000 profesionales a los que se capacitará en el tratamiento de COVID-19.

Los controles para hacer cumplir la cuarentena se reforzaron en las rutas y accesos a Buenos Aires, la ciudad que más infectados registra. Las mayores medidas de control obedecen a la necesidad de asegurar el aislamiento durante la Semana Santa.

El gobierno analiza hasta cuándo se prolongará la cuarentena.

En Ecuador, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que la cifra de infectados se elevó a 4.965 y 242 fallecidos. La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro con 3.384 casos.

En Guatemala, el mandatario Alejandro Giammattei llamó nuevamente a quedarse en casa y dijo en cadena nacional que el número de casos llegó a 123 y tres fallecidos.

Hay 15.000 personas en cuarentena, afirmó, y se estableció un cordón sanitario en el municipio de Patzún, en el departamento de Chimaltenango, donde se dio el primer caso comunitario y donde por lo menos 11 personas se han contagiado.

Desde Cuba, tras detectar los primeros casos de transmisión comunitaria, las autoridades decretaron el endurecimiento del aislamiento social en otro barrio capitalino. Ahora hay dos zonas de La Habana _una en el municipio de Plaza de la Revolución y otra en el Cerro_ que se encuentran bajo este régimen de mayor control, a la que se suma una tercera en la provincia occidental de Pinar del Río.

No hay cuarentena obligatoria a nivel nacional, pero las autoridades advirtieron que comenzaron a sancionar a quienes contravengan las normas de prevención sanitaria o se aprovechen de la situación, incluyendo el no usar mascarillas en la calle, elevar precios de productos o acaparar alimentos.

Por la noche, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, anunció en la televisión que a partir del sábado se paralizará el transporte urbano _el interprovincial ya lo está_, sea este privado (los pintorescos autos antiguos estadounidenses), así como el estatal, que abarca los autobuses y microbuses de las ciudades.

Además comenzarán a cerrarse tiendas para evitar aglomeraciones y colas, pero continuarán operando las que venden alimentos y productos de aseo. No se venderá mercancía no imprescindible, como ropa o calzado.

La isla registra 515 casos y 15 fallecidos.

Venezuela, a su vez, anunció que hay 171 contagios y nueve fallecidos.

Se prevé que los casos de aislamiento domiciliario se reduzcan a cero, indicó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que esta semana ordenó trasladar a todos los contagiados que se encuentren en sus casas a centros de salud.

Hacia la tarde, el Ministerio de Salud de El Salvador informó que hay 103 casos confirmados, seis fallecidos y 14 recuperados.

Por otro lado, en Panamá se informó de un total de 2.670 casos y 66 fallecimientos.

El istmo canalero, que ha realizado 12.583 pruebas para detectar el coronavirus, es el país centroamericano con la mayor cantidad de casos positivos.

En Latinoamérica y el Caribe hay más de 42.100 contagiados y han muerto más de 1.700 personas por el coronavirus.

La pandemia ha infectado a más de 1,5 millón de personas y causado la muerte a más de 94.800 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.