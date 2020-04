México suma casi 400 nuevos casos de COVID-19

El número de contagios por el coronavirus en México se elevó el miércoles en casi 400, con lo que ya son 3.181 las personas que han dado positivo y 174 los muertos.

El ascenso se da mientras diversos sectores y autoridades locales acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no hacer las pruebas suficientes y, por lo tanto, minimizar el problema.

El número de casos es la mínima pieza de información que uno necesita, dijo Hugo López-Gatell, vocero del gobierno para la pandemia de COVID-19, tras explicar que lo importante del sistema de vigilancia epidemiológico que México está utilizando no es ese número, sino lo que representa.

Lo que se ve no es todo lo hay, subrayó el subsecretario, quien intentó explicar que el sistema de vigilancia centinela es el equivalente a una encuesta que estima lo que piensa toda población, sin que todo el mundo sea entrevistado.

De este modo, aunque se han hecho menos de 16.700 pruebas, el gobierno calcula que hay más de 26.500 contagiados en México, aunque sólo ocho de cada diez llegan a tener un diagnóstico. Como estas personas no están identificadas, de ahí la importancia de mantener las medidas de aislamiento social.

López-Gatell subrayó que este sistema es un método probado de vigilancia eficiente que permite saber cómo se comporta la epidemia de COVID y cómo se tienen que tomar las decisiones, pero alertó que, debido a que esos 26.500 casos son sólo estimaciones, no se pueden comparar con los datos de otros países, que son de casos confirmados.

Por otra parte, el gobierno informó que los 10 médicos cubanos que llegaron al país esta semana no prestarán servicios médicos a la población, únicamente harán recomendaciones en materia de política pública.

Por su parte, el gobierno colombiano busca recursos en organismos internacionales para aliviar la situación económica producida por la cuarentena. En el país hay 2.054 infectados y 54 muertos.

Estamos pidiendo plata al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, dijo el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, a la radioemisora La FM. Es difícil; no he querido dar cifras concretas porque con ellos hay un proceso de negociación y hay cola, porque no somos el único país que necesita recursos.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez garantizó el abastecimiento de alimentos y otros elementos de primera necesidad, pero enfatizó que hay que seguir produciendo, porque la prioridad no es solamente contener la propagación del COVID-19.

Desde Perú, el presidente Martín Vizcarra ordenó que el confinamiento se extienda hasta el domingo 26 de abril. El país suma 4.342 infectados y 121 muertos.

En Argentina, donde hay 1.655 contagiados y 60 fallecidos, el presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena general se extenderá más allá del 12 de abril, cuando estaba prevista su finalización, y que habrá controles más estrictos para circular en los grandes centros urbanos.

"No podemos tener una recaída: todo el esfuerzo hecho es muy importante", remarcó en declaraciones al canal de televisión El Trece, al destacar que, gracias al aislamiento obligatorio vigente desde el 19 de marzo, Argentina logró que el contagio se propague más lentamente que en los países considerados de alto riesgo.

Fernández estimó que probablemente la pandemia alcanzará su punto más álgido a fines de mayo.

Pese a que el aislamiento general prevalecerá, durante los próximos días el gobierno analizará si es conveniente levantar las restricciones en algunas actividades para reducir el impacto en la economía, la cual está en recesión desde hace más de dos años.

Las zonas más afectadas por el coronavirus son Buenos Aires y las localidades de sus alrededores, donde se registra el 70% de los contagios.

Chile, con 5.546 infectados, tiene un promedio diario de 430 nuevos casos, pero no ha sufrido el colapso del sistema sanitario, afirmó el subsecretario de salud, Arturo Zúñiga.

Estamos viendo que la cantidad (de infectados) se ha duplicado en 11 días... Eso es una buena noticia que da cuenta (de que) las medidas de la autoridad sanitaria... han permitido aplanar la curva, aseveró.

El país, con el segundo mayor número de contagiados en la región después de Brasil, realiza unos 3.000 exámenes diarios para detectar el virus.

El gobierno decretó un estado de catástrofe dos semanas después del primer caso de COVID-19 detectado en Chile el 3 de marzo, e impuso cuarentenas en populosos barrios acomodados y cerró la mayor parte del comercio, excluyendo los supermercados y las farmacias. Además, la mayoría de los chilenos se mantiene aislado voluntariamente, por lo que muchas empresas pequeñas y medianas están cerradas y gran parte de los 2,6 millones de trabajadores informales se encuentran sin empleo.

Para paliar la situación, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan por 2.000 millones de dólares para apoyar a los sectores más vulnerables y a los trabajadores informales. Los bancos recibirán hasta 24.000 millones para ofrecer créditos a las pymes.

En plena crisis por la pandemia, el ministro de salud boliviano Aníbal Cruz renunció y fue reemplazado por Marcelo Navajas, un especialista en neumología de larga trayectoria.

En el país hay 244 contagios, 18 fallecidos y dos recuperados.

La presidenta interina Jeanine Añez anunció por la tarde que su gobierno entregará un seguro de vida y de atención médica gratuita para los médicos del sistema público y privado, y aseguró que se incluyó en el Bono Familia de unos 72 dólares a los estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas. Este beneficio, que comenzará el 15 de abril, llega a más de 2,5 millones de bolivianos, agregó.

En Ecuador, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en el país hay 4.450 contagiados y 252 fallecidos. La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país, con 3.047 casos.

En Centroamérica, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció que se registraron siete nuevos contagios, con lo que la cifra se elevó a 84 casos positivos y tres personas fallecidas.

La mayor cantidad son gente que llegó vía México, dijo el mandatario, y agregó que se han reforzado los pasos ciegos en la frontera para evitar el ingreso de personas al país.

En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia reiteró la medida cautelar que ordena que no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena domiciliar, irrespetando los derechos constitucionales. Además, exhortó a la Asamblea Legislativa y el ministerio de Salud a coordinar esfuerzos, de acuerdo con sus propias competencias, a fin de contar de manera inmediata con una ley formal que regule las detenciones derivadas del incumplimiento de dicha cuarentena.

El gobierno ha reportado 1.229 personas restringidas a nivel nacional por violarla, y han sido enviados a los Centros de Contención.

El país registra 93 casos confirmados, cinco fallecidos y nueve recuperados.

Más hacia el sur, las autoridades de Panamá ordenaron cuarentena total para el sábado y domingo, salvo algunas excepciones.

Sigue sin aplanarse la curva de contagios, que totalizaban 2.449, con 63 defunciones y 16 recuperados. Es el país que más casos y víctimas ha reportado en Centroamérica, lo que se atribuye aquí a la situación geográfica y a que Panamá es un importante punto de movimiento comercial y de pasajeros.

Poco antes, Venezuela informó que la cifra de fallecidos en su territorio se elevó a nueve, con 167 contagios.

El presidente Nicolás Maduro exhortó a la consciencia de la familia para que atiendan su orden de hospitalizar a todos los afectados por el COVID-19, y resaltó que se cuenta con unas 23.500 camas disponibles en hospitales públicos y privados.

En Latinoamérica y el Caribe hay más de 38.500 contagiados y han muerto más de 1.550 personas por el coronavirus.

La pandemia ha infectado a más de 1,5 millones de personas y causado la muerte a más de 88.400 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.