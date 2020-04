Famosos revelan otro lado durante virus, enfrentan críticas

las celebridades probablemente incrementen de hecho su participación, dice Ben-Itzhak. Los usuarios parecen realmente entusiasmarse con contenido natural que luzca auténtico, en especial en este momento. Les da una sensación de que ˜todos estamos juntos en esto™.

Podremos estar todos juntos, pero no somos iguales. Después de todo, los famosos son mucho más ricos que nosotros. La nueva mirada íntima que tenemos de ellos revela un abismo: la sala de Bieber es lo suficientemente grande como para meter en ella varias salas regulares. No todo el mundo puede aislarse en un yate.

Pocas semanas después de que la pandemia llegó Estados Unidos, algunos comentaristas se expresaron agriamente sobre las travesuras de los famosos. No me importa lo que las celebridades estén haciendo en sus mansiones, escribió uno en Instagram. Otro publicó una advertencia: Gracioso cuán irrelevantes se vuelven cuando somos maldecidos por problemas reales.

La primera señal de que la exposición de las celebridades se estaba agriando fue cuando la protagonista de Wonder Woman (Mujer Maravilla) Gal Gadot lideró una versión de "Imagine" con estrellas como James Marsden, Zoe Kravitz, Amy Adams y Mark Ruffalo. Las críticas no tardaron: algunos lo calificaron como vergonzoso e insensible. Pidieron donativos, no canciones.

Akshaya Sreenivasan, una experta en marketing en redes sociales, dice que mientras la crisis del COVID-19 continúe, los famosos probablemente enfrenten más odio en línea.

Ni siquiera Oprah será inmune, dijo. Los tipos grandes en Hollywood van a ser destrozados, en especial si continúan publicando en Instagram (cosas como) ˜Ay Dios mío, estoy tan aburrido. Estoy bebiendo martinis en mi piscina privada'.

Sreenivasan anticipa que algunas celebridades perderán seguidores si continúan publicando sin pensar en las pérdidas afuera de sus mansiones. Y piensa que muchos abrirán sus billeteras para compensar todos sus años de glamour en Instagram. Necesitan hacer algo para proteger esa marca, dice.

También está el peligro de que las celebridades decidan beneficiarse del virus. Expertos en redes sociales advierten que este no es el momento de tratar de vender productos en busca de ganancias.

Dwayne The Rock Johnson se acerca a ese límite cuando inunda implacablemente su cuenta de Instagram con mensajes que resaltan e impulsan su marca de tequila.

"Realmente deben ser sensibles con su audiencia y deben ser muy cuidadosos si quieren tener esa actitud, dice Schaffer. Es un tema peligroso. Una celebridad solo es una celebridad en la medida que sus seguidores así la consideran. Pueden volverse en su contra tan rápido como la apoyaron.

Pese a esta nueva mirada sin adornos a las celebridades y las críticas que ha generado, Sreenivasan no cree que nada vaya a cambiar realmente una vez que volvamos a la normalidad.

Hemos tenido esta conversación por siempre, dice. Vamos a seguir adelante hasta que enfrentemos el próximo problema, y entonces volveremos a hablar de esta inequidad.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.