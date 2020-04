Wisconsin realizará sus primarias a pesar del coronavirus

Los electores en Wisconsin enfrentarán una decisión el martes de participar en unas primarias rumbo a las elecciones presidenciales o atender las advertencias de las autoridades de salud de no acercarse a las multitudes durante la pandemia del coronavirus.

Horas después de que el gobernador demócrata Tony Evers emitiera una orden postergando la elección por dos meses, la Corte Suprema estatal controlada por los conservadores respaldó a los republicanos, quienes dijeron que él carece de la autoridad para reprogramar por sí solo el evento electoral. Los jueces conservadores en la Corte Suprema federal siguieron rápidamente con un fallo que bloquea los esfuerzos demócratas para extender las votaciones en ausencia.

Luego de esas decisiones, Wisconsin es el único estado con unas elecciones programadas en abril que se llevarán a cabo según estaba planeado. Mientras otros estados se preparan para votar en mayo o junio, los sucesos en Wisconsin serán observados muy de cerca para detectar posibles indicios de temores de que el coronavirus pudiera hacer disminuir la afluencia de votantes o provocar otros problemas en las urnas. Los resultados no serán anunciados sino hasta la semana próxima.

Evers dijo que no le quedaba otra opción después de que la corte estatal falló en contra de él.

No hay un plan B. No hay un plan C, afirmó horas antes el lunes. Tras las determinaciones de las cortes, Evers dijo que ahora los votantes tendrán que despertarse y tener que elegir entre ejercer su derecho a votar o mantenerse saludables y a salvo.

Joe Biden ya tiene una ventaja dominante de delegados sobre Bernie Sanders, y probablemente los resultados de Wisconsin no van a dificultarle su avance hacia la nominación presidencial demócrata. Pero el alboroto en uno de los campos de combate más cruciales de las elecciones generales es un recordatorio de cómo el coronavirus ha trastocado la política durante un año electoral. Además de los cambios en el calendario de las primarias, Biden y el presidente Donald Trump no han podido efectuar eventos de campaña en persona y han trasladado la mayor parte de sus operaciones a internet.

Evers mismo había cuestionado si él tenía la facultad para reprogramar las primarias, pero dijo que el agravamiento de la situación de salud por el coronavirus, incluyendo un incremento en los fallecimientos de 56 el viernes a 77 el lunes, dejaba ver claramente que no había forma segura de seguir adelante con los planes electorales. El gobernador dijo que su móvil al intentar obtener la postergación fue proteger la salud pública, no obtener ganancias políticas.

La gente de Wisconsin, la mayoría de ellos, no pasan todo su tiempo pensando si los republicanos o los demócratas son los que están obteniendo una ventaja aquí, afirmó Evers horas antes el lunes. Están diciendo que tienen miedo. Tienen miedo de acudir a las urnas.

Peoples reportó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Todd Richmond de Madison, Wisconsin, Julie Carr Smyth de Columbus, Ohio, y Mark Sherman de Washington contribuyeron con este despacho.