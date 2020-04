Lincoln Center ofrece programa En Casa de música latina

Cerrado por el coronavirus, el Lincoln Center ofrece programas gratuitos para celebrar la música y la danza latinas e involucrar a los niños en las artes: En Casa y #ConcertsForKids.

Cada viernes a las 5:30 p.m. (hora del este) la emblemática institución cultural neoyorquina transmitirá archivos con lo mejor de los artistas latinos que han pasado por sus escenarios, incluidos Joshua Bell, quien comenzó las presentaciones; el Ballet Hispánico bajo la dirección del cubano Pedro Ruiz, y los violinistas The Villalobos Brothers (también conocidos como Los Hermanos Villalobos) originarios de Veracruz, México.

Asimismo, los domingos a las 11 a.m. (hora del este) se transmitirán recitales infantiles como parte de la iniciativa #ConcertsForKids. La serie incluye a la nominada al Latin Grammy Sonia de los Santos y a la compañía de tap Music From The Sole. Algunos estarán disponibles online sin restricción de horarios.

Lincoln Center En Casa también ofrece lecciones creativas diarias para que niños y adultos realicen actividades dirigidas por artistas y educadores destacados. Cada actividad emplea materiales de uso común para ayudar a las familias a explorar las artes.

Ambos programas pueden encontrarse en LincolnCenter.org y su página de Facebook. Y #ConcertsForKids también puede verse en la página de YouTube de la institución.

Lincoln Center En Casa (#LincolnCenterAtHome) busca mantener un vínculo del centro con el público durante la pandemia del COVID-19. La programación completa puede verse en el cibersitio del centro.