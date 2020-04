Anne Tyler habla de nuevo libro y distanciamiento social

cómo una tiene que asegurarse de cambiarse el pijama™. Pero entonces después de unos días pensé, ˜ay, espera un minuto™. Me sorprende cuán seguido ahora siento que necesito salir a la escalera de la entrada e iniciar una conversación con cualquier vecino que pasa.

Sobre cómo el libro, que terminó de escribir mucho antes de la pandemia, se leería ahora:

No he leído el libro desde que el virus comenzó. Una amiga me preguntó recientemente, sin embargo, cómo fue que supe escribir las páginas 94-95, así que revisé para ver a qué se refería. Quién lo iba a decir, ahí estaba Micah en su corrida matutina, fantaseando brevemente que las calles vacías se debían a algún desastre mundial y que él era la única persona que quedaba viva. Entonces se topa con dos mujeres hablando hasta por los codos y está extremadamente complacido de verlas. Ahora me identifico con esa escena mucho más que cuando la escribí.

Sobre escribir en tiempos de confinamiento:

Los primeros días, sentí que estaba escribiendo las mismas tres páginas una y otra vez. Tenía una sensación de distracción generalizada. Pero con el tiempo volví a sumirme en mi trabajo. Casualmente estaba escribiendo sobre una cena de Pascua con mucha gente invitada, algunos de ellos siendo un poco sarcásticos con los otros. Pensé, ˜Ahora recuerdo por qué escribo. Escribo porque me hace feliz™.

En cuanto a si el virus aparecerá en mi próximo libro: bueno, en general creo que los sucesos de actualidad no generan muy buena literatura. Tienen que apaciguarse por un tiempo. Necesitamos un poquito de distancia para verlos por lo que son".