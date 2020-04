Hombre armado con cuchillo mata a 2 transeúntes en Francia

Un hombre armado con un cuchillo atacó el sábado a residentes que salieron de compras en una población sometida a cuarentena al sur de la ciudad francesa de Lyon, matando a dos personas e hiriendo a ocho más, informó la fiscalía.

La policía después arrestó al agresor en las inmediaciones, informó el ministro del Interior francés Christophe Castaner, y agradeció a los locatarios por su apoyo. Castaner dijo que las autoridades analizaban si calificar el ataque en el pueblo de Romans-sur-Isere como un acto terrorista.

Aunque se necesita investigar más a fondo, parece que todos los riesgos han sido neutralizados gracias a la rápida intervención policial, dijo Castaner a la prensa en el lugar de los hechos.

Dos personas murieron y ocho más resultaron lesionadas, agregó. Tres de los heridos están en condición crítica, según reportes de la prensa francesa.

La fiscalía antiterrorista dijo a The Associated Press que el ataque tuvo lugar a las 11 a.m. en una calle comercial en Romans-sur-Isere.

La policía no identificó al agresor y la fiscalía dijo que el hombre no portaba documentos de identificación, pero afirmó ser sudanés y haber nacido en 1987.

Tampoco confirmaron informes de que el hombre había gritado "Allahu akbar" (Dios es grande) mientras realizaba el ataque.

La población, como el resto de Francia, está bajo órdenes de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. Las víctimas probablemente realizaban su salida semanal para comprar alimentos. Se está exhortando a las personas que cuando salgan a sitios públicos tomen una distancia mínima de dos metros entre ellas, como en el resto del país.

Los medios informaron que el hombre atacó primero a un residente rumano que acababa de salir de su casa para su caminata diaria, cortándose la garganta frente a su novia y su hijo. Después de eso, informaron, el agresor entró en una tabaquería, apuñaló al estanquero y a dos clientes, y luego entró en la carnicería local. Cogió otro cuchillo y atacó a un cliente con él antes de entrar en un supermercado.

Algunos compradores se refugiaron en una panadería cercana.

Ha habido una serie de ataques con cuchillo en Francia en los últimos meses. En enero, la policía francesa hirió a disparos a un hombre en Metz que agitaba un cuchillo y gritaba "Allahu akbar".

Dos días antes, otro hombre fue asesinado a tiros por la policía después de que apuñaló fatalmente a una persona e hirió a otras dos en un suburbio de París.

Angela Charlton en París contribuyó a este despacho.