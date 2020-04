Top Gun Maverick se aplaza hasta diciembre por coronavirus

Las cancelaciones de grandes estrenos de Hollywood aún no terminan. Top Gun Maverick es el más reciente taquillazo potencial que ha sido reprogramado debido a la pandemia del coronavirus.

Paramount Pictures anunció el jueves que la secuela del éxito de 1986 llegará a los cines el 23 de diciembre y no el 24 de junio. Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise, se suma al éxodo de películas de gran presupuesto que tradicionalmente atestan las carteleras del verano boreal.

La mayoría de las grandes producciones fueron retiradas del calendario la semana pasada. Con la rápida propagación del virus no se sabe cuándo reabrirán los cines, o qué tan ansiosos estén los espectadores de acudir a sus salas una vez que abran.

El verano suele ser la temporada del año más lucrativa para Hollywood, que lanza sus secuelas, cintas de superhéroes y películas de acción. El año pasado, facturó 4.300 millones de dólares en boletería tan sólo en Estados Unidos y Canadá.

Ghostbusters: Afterlife (Ghostbusters: El legado), Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984), Black Widow" (Viuda Negra), Morbius e In the Heights (En el barrio) han sido todas postergadas o retiradas del calendario junto con grandes estrenos de primavera que incluyen No Time to Die (Sin tiempo para morir) y Mulan (Mulán).

Algunos filmes también fueron aplazados debido a que la producción se paralizó, extendiendo los cambios de agenda al próximo año. El trabajo en Minions: The Rise of Gru" (Minions: El origen de Gru) de Universal Pictures se puso en pausa cuando el estudio de animación francés Illumination tuvo que cerrar sus puertas. Universal dijo el miércoles que Minions se estrenará en julio de 2021 y no el 3 de julio de este año. Sing 2 se postergó de julio de 2021 a diciembre el próximo año.

Paramount también dijo el jueves que A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio Parte 2), que iba a estrenarse en marzo, ahora lo hará el 4 de septiembre. The Spongebob Movie: Sponge on the Run (Bob Esponja: Al rescate) se pasó del 22 de mayo al 31 de julio. Y la película de ciencia ficción The Tomorrow War, con Chris Pratt, ya no se estrenará esta Navidad.