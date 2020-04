Actor de Star Wars Andrew Jack muere de coronavirus a los 76

El actor de Star Wars Andrew Jack murió en Gran Bretaña de complicaciones relacionadas por el coronavirus. Tenía 76 años.

Jack, quien también trabajaba como entrenador de dialecto, falleció en un hospital en Surrey el martes, dijo el miércoles su agente, Jill McCullough, en un comunicado.

Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas en funcionamiento en el Támesis, era férreamente independiente pero estaba perdidamente enamorado de su esposa, también entrenadora de dialecto, dijo McCullough.

El actor apareció en Star Wars: Episode VIII “ The Last Jedi (Star Wars: Episodio VIII: Los Últimos Jedi) como el general Ematt, así como en Solo: A Star Wars Story (Han Solo: una historia de Star Wars) y Star Wars: Episode VII “ The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la fuerza).

Su esposa, Gabrielle Rogers, quien se encontraba en cuarentena en Australia, publicó en redes sociales: A Andrew Jack le diagnosticaron el coronavirus hace dos días. No sufrió dolor, y se fue en paz sabiendo que toda su familia estaba ˜con™ él.

Los pasajeros que llegan a Australia deben aislarse en hoteles por dos semanas.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía, e incluso la muerte.

Los clientes de Jack como coach de dialecto incluyeron a Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth.