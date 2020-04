Es brutal, dice personal de base de Hollywood sobre virus

y muchas marcas diferentes a lo largo de la temporada. Aunque trabajamos a una escala muy grande y trabajamos con compañías muy grandes, al final del día nuestro negocio mantiene a nuestra familia".

Hope-Allison rompió en llanto y no pudo seguir hablando. Pero tras recomponerse, terminó con un mensaje positivo.

Me digo una y otra vez que cuando la comunidad esté lista para reunirse, vamos a necesitar estos eventos. Vamos a necesitar que la comunidad pueda reunirse cómodamente y exhalar. Todos vamos a necesitar una gran exhalación global y una celebración cuando esto acabe.

VEO A MIS AMIGOS EN PíNICO

El 14 de marzo, la productora de TV y directora de cine Leslie Thomas estaba a un paso de cumplir su sueño en Hollywood. Esa noche, su ópera prima iba a estrenarse en el Festival de Cine de Pasadena. Los boletos estaban agotados en el cine de 250 butacas donde se proyectaría su comedia independiente "Honesty Weekend".

"Y sólo 30 o 35 personas llegaron", dijo Thomas, "porque la gente estaba aterrada por el coronavirus".

Al día siguiente, el alcalde de Los íngeles ordenó el cierre de los cines en respuesta a la pandemia.

El lunes siguiente, Thomas recibió otra mala noticia: "Me informaron que mi estaba 'en pausa' dos semanas mi trabajo diurno, que es producir varias series para una cadena muy popular dedicada a la comida. He estado produciendo estas series varios años y estamos en problemas. No sabemos dónde filmar. No sabemos cuándo es seguro filmar. No sabemos cómo se va a resolver esto".

Sabe que su situación no es exclusiva del mundo del espectáculo. Pero ese es su mundo profesional y el de su esposa, una productora de TV y documentalista.

"Siento que hay una gran pérdida de empuje", dijo Thomas. Todo se ha detenido abruptamente afectando a todo el que trabaja en esta industria. Tú sabes, desde la gente que construye escenarios hasta los que hacen maquillaje y los que proveen comida para los actores y todos los demás. Es un alto súbito a toda una industria.

¿CUíNTO TIEMPO VA A DURAR ESTO?"

El compositor para cine y TV Matt Hutchinson dice que ha visto la producción "detenerse por completo" en Hollywood. Sin embargo, por ahora, continúa trabajando remotamente a través de videoconferencias con músicos y cineastas.

"Todavía podemos hacer algo del trabajo que normalmente hacemos: sesiones en las que reviso un episodio de televisión, por ejemplo, con los productores y decidimos a qué le vamos a poner música y cómo", dijo. "Tengo muchísima suerte de no estar en la situación de vivir de sueldo en sueldo".

Hutchinson, de 41 años, tiene más de 100 créditos de sonido/música adicional/partitura, con proyectos que incluyen la película de terror de 2019 Ma, con Octavia Spencer.

Dice que no está seguro qué sucederá una vez que termine su trabajo actual.

Creo que la gran pregunta es, '¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué va a pasar con cosas como la producción de pilotos?' Obviamente, durante la temporada televisiva del otoño (boreal) suelen estrenarse programas. ¿Seguirá siendo así?, indagó. Tendré que esperar y ver como todos los demás. Todos estamos en el mismo barco.

ES UNA CONFUSIí“N GIGANTE

A diferencia de muchos de sus colegas, el editor de TV y cineasta Pi Ware sigue trabajando.

Sin entrar en detalles, dijo que continúa editando para una "serie grande de una cadena grande", sólo que ahora lo hace desde su casa y no desde el estudio.

"Hay muchos asuntos de tecnología y seguridad con los que lidiar cuando tomas un gran centro de edición y de pronto lo divides en 45 unidades diferentes para trabajar desde casa", dijo.

Ware, de 48 años, acababa de sufrir el estrés por la cancelación del Festival de Cine de Cleveland, donde iba a estrenar en pantalla grande su documental "Skin Deep: The Battle Over Morgellons".

"Lo positivo es que, en mi caso, como la pondré en formato digital y la gente está en casa por el coronavirus, habrá oportunidad de que la gente vea la película", dijo.

Su trabajo como editor le proveerá una entrada estable hasta el final de la primavera, pero muchos de sus amigos no tienen la misma suerte.

"La mayoría de los editores que conozco seguirán trabajando unas pocas semanas más, pero la mayoría de los productores que conozco, sus programas están completamente paralizados. Están sin trabajo. No tienen ingresos. Así de simple".

Y una vez que él termine su trabajo actual, no sabe dónde comenzar a buscar.

"La otra serie que quizás hubiera podido editar está en pausa quién sabe hasta cuándo", señaló.

TODOS MIS TRABAJOS TERMINARON

Luego que la temporada de premios y otros grandes eventos de principios de año pasaron, el peluquero de famosos Steven Mason anticipaba que este sería un periodo lento.

Pero sus contrataciones cesaron por completo cuando las autoridades de salud pública comenzaron a exigir un distanciamiento social más extremo.

"Tomando en cuenta que estoy literalmente tocando a la persona", dijo Mason, "cuando empezó el distanciamiento social hace una o dos semanas básicamente todos mis trabajos terminaron".

Al menos mantiene una buena amistad con una de sus famosas clientas. Mason, de 40 años, dijo que se hizo amigo de la actriz Alison Pill tras haber trabajado juntos mientras ella promocionaba "Picard", en la que él también trabajó, y el nuevo thriller "Devs".

"Tuvimos muchos eventos: sesiones de fotos, giras de prensa", dijo Mason, quien vive en Arcadia, California. Así que ella me ha contactado para ver cómo estoy.

Mason, un trabajador independiente que no pertenece a ningún sindicato, dijo que tiene ahorros como para subsistir "un par de semanas" sin trabajar. "Hasta entonces", dijo, me lo tomaré con calma y haré cosas que tenía pendientes desde hace mucho.

