Prevén entre 100.000 y 200.000 muertes por el virus en EEUU

El máximo experto del gobierno estadounidense en temas de enfermedades infecciosas pronosticó el domingo que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la enfermedad.

El doctor Anthony Fauci, entrevistado por el programa de CNN State of the Union, habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas por el virus.

Yo diría que entre 100.000 y 200.000 casos, declaró antes de rectificar y aclarar que quiso decir decesos.

Tendremos millones de casos, agregó aunque advirtió no quiero ser estricto con esa cifra porque las cifras de la pandemia van cambiando constantemente.