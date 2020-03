Guaidó urge a conformar gobierno de emergencia ante COVID-19

El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió el sábado conformar un gobierno de emergencia nacional, que incluya a todos los sectores políticos y sociales de Venezuela, para enfrentar la propagación de la pandemia de coronavirus con la ayuda inicial de 1.200 millones de dólares de los organismos financieros internacionales.

Ha llegado el momento de plantear la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que ayude a salvar a Venezuela que desde el 13 de marzo ha confirmado dos fallecidos y 119 casos confirmados del COVID-19.

Guaidó indicó que ese gobierno de emergencia por razones obvias no debe estar encabezado por alguien acusado de narcotráfico, en alusión al presidente Nicolás Maduro, acusado en la víspera de narcoterrorismo por Estados Unidos.

Guaidó resaltó, empero, que hay que ser realista y responsable, pues ese gobierno de unidad tampoco puede estar conformado exclusivamente por los adversarios del mandatario socialista.

Los aliados de Maduro deben entender la gravedad de las acusaciones y que es absolutamente imposible que bajo su usurpación exista ningún tipo de solución para el país, dijo Guaidó que es reconocido por más de 60 países como el presidente Legítimo de Venezuela, argumentando que Maduro fue reelecto en mayo 2018 en unos comicios fraudulentos.

En septiembre pasado, Guaidó ya había sugerido crear un "consejo de gobierno de transición" para atender la emergencia humanitaria, que no se concretó. Maduro, por su parte, sigue firme en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Esto no es un tema político, ni de pugna por el poder, es un tema humanitario en el que hoy ya está involucrada la justicia internacional. Para evitar muerte necesitamos millones en financiamiento internacional, aseveró.

Las consultas que ha hecho le permiten afirmar que es absolutamente posible si formamos un gobierno de emergencia", dijo Guaidó, afirmando que organismos financieros internacionales estarían dispuestos a apoyar los esfuerzos de Venezuela en el combate contra el COVID-19.

Los fondos que se necesitan nadie se los dará a una persona que es desconocido por el mundo y está acusado judicialmente por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional, insistió.

El Fondo Monetario Internacional rechazó recientemente la solicitud del gobierno de Maduro de unos 5.000 millones de dólares, alegando que no había claridad entre sus 189 miembros sobre quién es el presidente legítimo de Venezuela.

El líder opositor acotó que los fondos serían utilizados para asistir directamente a las numerosas familias que se estiman se verán afectadas tanto por el coronavirus y el impacto de la debacle económica generada por la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos en divisas del país.

No hubo una respuesta de momento de parte del gobierno de Maduro, quien el 25 de marzo afirmó que estaba dispuesto a reunirse con la oposición para abordar la lucha contra el virus.

Ustedes dicen que no me reconocen, voy como Nicolás Maduro, no me importa que no me reconozcan, lo que me importa es que trabajemos por Venezuela, dijo el gobernante socialista en una conversación telefónica difundida en la televisión estatal.

Naciones Unidas señaló que Venezuela debería ser uno de los países más afectados por la propagación del coronavirus, y lo designó como un país para atención prioritaria debido a un sistema de salud signado por la escasez generalizada de los insumos médicos y la falta de agua y electricidad.

Guaidó ha estado bajo presión en los últimos días por parte de miembros de la oposición para mostrar una mayor flexibilidad en medio de la emergencia de salud.