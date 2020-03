Bolsonaro insiste en que inquietud por COVID-19 es exagerada

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro reiteró el martes su afirmación de que la preocupación por el nuevo coronavirus es exagerada, y acusó a los medios brasileños de tratar de avivar una histeria en el país.

En un discurso televisado a nivel nacional, Bolsonaro señaló que los medios se habían aprovechado de la cifra de muertos en Italia, que está sufriendo mucho por su población de edad avanzada y clima más frío.

El virus llegó, lo estamos enfrentando, y pasará en poco tiempo. Nuestras vidas deben de continuar, los trabajos deben mantenerse, dijo el mandatario brasileño.

Bolsonaro añadió que algunos estados deberían abandonar su política de prohibir el transporte público, cerrar los negocios y escuelas, y de pedir un confinamiento en casa a sus residentes.

Pero señaló que la gente debería estar muy preocupada por transmitir el virus a otras personas, sobre todo a padres de familia y abuelos.

Mientras hablaba, algunos brasileños que se encuentran en cuarentena voluntaria protestaron contra lo que consideran una actitud indiferente a la pandemia golpeando ollas y sartenes desde sus ventanas.

Bolsonaro ha sido objeto de críticas por la pandemia, inicialmente por referirse al virus que causa la enfermedad COVID-19 como una fantasía, y posteriormente por asistir a un mitin el 15 de marzo en el que estrecho las manos de sus simpatizantes, pese a que las autoridades, incluido su propio ministro de salud, ordenaban a la gente evitar reuniones. El 20 de marzo, dijo que el COVID-19 era una pequeña gripe.

Se han registrado alrededor de 2.200 casos en Brasil, con 46 muertos.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. En algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, como neumonía. La mayoría se recupera.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos hace unas semanas y se reunió con el presidente Donald Trump. Desde entonces, alrededor de una veintena de los miembros de la delegación de Bolsonaro han dado positivo al coronavirus, de acuerdo con reportes de medios locales.

El mandatario dijo que dio negativo al COVID-19.

En mi caso particular, con mis antecedentes como un atleta, si estuviera infectado con el virus, no necesitaría preocuparme, dijo Bolsonaro durante el discurso. No sentiría nada o, si estuviera muy afectado, sería como una pequeña gripe o resfriado.

Después del discurso, el presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, dijo que el país requiere de un liderazgo serio y responsable y que ahora no es momento para atacar a la prensa o a otros funcionarios públicos. Alcolumbre está aislado en su casa, tras dar positivo al virus.

Consideramos que la posición expresada por el presidente hoy, en cadena nacional, es algo grave, atacando las medidas de contención del COVID-19, señaló Alcolumbre. La posición va en contra de las medidas adoptadas por otros países y sugeridas por la Organización Mundial de la Salud.