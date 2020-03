Aerolíneas de EEUU cancelan miles de vuelos

El servicio de transporte aéreo de pasajeros en Estados Unidos está al borde del colapso, con vuelos casi vacíos y brotes de coronavirus que han dejado sin personal a algunas torres de control aéreo.

Incluso con horarios severamente reducidos, algunas aerolíneas están consolidando algunos de los vuelos restantes porque los pasajeros no se presentan.

Un directivo de una importante aerolínea estadounidense, que habló a condición de anonimato y de que no se mencionase su compañía, dijo que más de una decena de vuelos despegaron el martes por la mañana con menos de 10 pasajeros a bordo. En algunos casos, la tripulación era más numerosa que los pasajeros.

No hay pasajeros, dijo el funcionario, que apuntó que el vuelo promedio estaba ocupado apenas al 20% y que se espera que la cifra baje para el fin de semana.

El lunes, la Administración Federal de Seguridad del Transporte dijo que 331.000 personas habían pasado por los chequeos de seguridad en los aeropuertos. Eso fue una baja de 86% respecto al mismo lunes hace un año, cuando lo hicieron 2,4 millones de personas.

Las principales aerolíneas prepararon planes para el caso de tener que suspender los vuelos nacionales debido a carencia de personal, como controladores aéreos y agentes de seguridad.

Tenemos planes para el caso de que eso suceda, dijo el funcionario de la aerolínea. Es una situación extrema.

Un funcionario en otra aerolínea grande lo llamó planificación prudente para contingencias dado que los expertos de salud no recomiendan concentraciones de más de 10 personas.

No tenemos planes para suspender voluntariamente los vuelos, pero somos cautelosos por las acciones del gobierno... que pudieran forzarnos a no volar, tales como el cierre de torres de control aéreo y del espacio aéreo por parte de la Administración Federal de Aviación, o que los gobernadores ordenen que se cierren aeropuertos, dijo la persona, que habló a condición de anonimato porque los planes no han sido dados a conocer públicamente.

El Wall Street Journal reportó que las agencias del gobierno estaban ponderando ordenar un cierre de casi todos los vuelos dentro de Estados Unidos. El periódico dijo que el presidente Donald Trump y sus asesores estaban renuentes al cierre en parte porque los aviones de pasajeros también transportan carga y correo.

Ben Fox en Washington contribuyó a este despacho.