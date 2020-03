Muere Terrence McNally, dramaturgo galardonado con el Tony

Terrence McNally, uno de los grandes dramaturgos estadounidenses cuya prolífica carrera fue reconocida con premios Tony por las obras "Love! Valour! Compassion!" (¡Valor, amor y compasión!) y "Master Class" así como los musicales "Ragtime" y "Kiss of the Spider Woman" (El beso de la mujer araña), falleció de complicaciones relacionadas con el coronavirus. Tenía 81 años.

McNally murió el martes en el Hospital Memorial Sarasota, en Sarasota, Florida, de acuerdo con su representante Matt Polk. Había sobrevivido un cáncer de pulmón y vivía con una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica.

Sus obras y musicales exploraban cómo la gente se conectaba, o fracasaba al hacerlo. Con ingenio y consideración, abordó las dificultades en las familias, la guerra y las relaciones y exploró la chispa y los costos de la creatividad. Era un autor abiertamente gay que escribió sobre homofobia, amor y sida.

Me gusta trabajar con gente que es mucho más talentosa e inteligente que yo, que comete menos errores que yo y que me dice cuando hago algo mal, dijo McNally al LA Stage Times en 2013. Mucha gente deja de aprender en la vida y esa es su tragedia.

La obra de McNally Lips Together, Teeth Apart, sobre dos parejas que pasan un fin de semana en Fire Island, es una pieza emblemática sobre el sida. Su obra The Ritz se convirtió en una de las primeras con personajes abiertamente gay que llegó al público masivo.

McNally también exploró la temática gay en el libreto del musical Kiss of the Spider Woman, por la que ganó su primer Tony. Su obra Love! Valour! Compassion! le valió otro Tony por su retrato de ocho hombres gay que enfrentan problemas de fidelidad, amor y felicidad.

El teatro cambia posturas, es el lugar secreto en el que todos vivimos realmente, dijo en la ceremonia de los Tony de 2019, cuando recibió un premio a la trayectoria. El mundo necesita a los artistas más que nunca para recordarnos lo que es realmente la verdad, la belleza y la bondad.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.