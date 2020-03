Famosos piden a mexicanos quedarse en casa

Thalía y Residente pidieron a los mexicanos quedarse en casa un día antes de que el gobierno implementara la Fase 2 de contingencia por el coronavirus, por lo cual es oficial que a partir del martes se tomarán medidas más restrictivas para tratar de controlar la enfermedad en el país.

Thalía lucía indignada mientras sostenía un celular que mostraba un video en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedía a la población seguir apoyando los comercios locales: Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar, dijo el mandatario desde el estado de Oaxaca, donde tuvo una gira durante el fin de semana.

No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio, dijo Thalía en su video, el cual se volvió tendencia el lunes por la noche. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!.

Por su parte, Residente escribió un mensaje similar para sus amigos de México en Twitter.

Les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía, escribió el astro puertorriqueño.

Algunos miembros de la comunidad internacional han visto con asombro y consternación cómo el gobierno de México parece haber asumido medidas menos estrictas que las de otros países como El Salvador, Perú, Colombia y Argentina, que han priorizado el distanciamiento social e incluso han cerrado fronteras y declarado toques de queda. López Obrador, en tanto, seguía saludando con besos y abrazos a la gente en sus actos multitudinarios argumentando que en México se registran menos casos que en otros territorios y una economía bastante frágil.

Hasta el martes se habían confirmado cuatro decesos por el COVID-19 y 367 contagios en México. La mayoría de los casos siguen siendo importados.

América Latina en general no ha llegado a las cifras de infectados de países como Estados Unidos, Italia o China -donde hay 50.200, 69.000 y 81.500 respectivamente- pero eso se debe a que el virus se dispersó de manera más reciente en la región. Sin embargo, diversos expertos coinciden en que las cifras podrían comenzar a movilizarse en patrones similares a los que se han registrado en Asia y Europa.

Todavía no hemos llegado al punto en el que cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada, dijo el martes en conferencia de prensa el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell al anunciar que comenzaba la Fase 2. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este.

La Fase 2 indica que el virus tiene una dispersión comunitaria, pero no se ha convertido en epidemia local. De acuerdo con las autoridades, la epidemia será más larga, pero se podrá administrar el riesgo y lograr que haya menos casos para poderlos atender con la infraestructura de salud con la que cuenta el país.

Por ahora se cancelaron las clases de todo el sistema educativo al menos hasta mediados de abril y se suspendieron los eventos y reuniones de más de 100 personas. Se han cerrado gimnasios, cines, bares y se pidió reducir las actividades laborales que involucran la movilización de trabajadores, mientras se intensifican medidas de prevención como no saludar de beso o abrazo, permanecer en distanciamiento social y lavarse las manos constantemente.

Las críticas de Thalía y Residente también generaron respuestas de la población mexicana, que le recriminaron a la cantante hacer esas declaraciones desde una posición económicamente privilegiada en Estados Unidos, donde vive, y le recordaron al rapero boricua que para algunos salir a trabajar diariamente es una cuestión de supervivencia.

México cuenta con una población de más de 52 millones de personas en situación de pobreza, personas que en muchos casos no pueden comprar comida para almacenar ni dejar de salir a las calles a trabajar en empleos informales. Por otro lado, en empresas más establecidas se han denunciado faltas de apoyo para que los empleados gocen de su sueldo intacto durante la contingencia.

Hay muy poquita gente. En la mañana la gente sale a comprar y se vuelve a encerrar y no sale hasta el otro día, se está comprando una cuarta parte de mercancía, dijo Juan Antonio Duval, de 38 años, quien tiene un puesto de jugos y verduras en la Ciudad de México. A nivel personal, a seguir trabajando y a nivel negocio generar lo poquito que se pueda generar porque hay mucha gente que va al día, vienen y dicen ˜voy a hacer huevos a la mexicana, necesito dos jitomates, un chile y una cebolla™.