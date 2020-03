Muere de coronavirus el saxofonista de jazz Manu Dibango

Manu Dibango, el saxofonista que al fusionar ritmos africanos con el funk llegó a ser uno de los músicos más influyentes del mundo en música bailable, murió el martes de coronavirus, informó su editor. Tenía 86 años.

El músico nacido en Camerún, quien adquirió fama internacional con su tema de 1972 Soul Makossa, murió en un hospital de la región parisina, dijo Thierry Durepaire.

Dibango fue hospitalizado con una enfermedad vinculada con COVID-19, informó su página oficial de Facebook la semana pasada.

Soul Makossa fue uno de los primeros hits de la naciente world music, un tema pegadizo cubierto por algunas de las mayores estrellas del pop mundial.

En 2009, Dibango demandó a Michael Jackson y Rihanna, a quienes acusó de plagiar su música en los temas Wanna Be Startin™ Something y Don™t Stop the Music, respectivamente. Jackson llegó a un arreglo extrajudicial.

Los oficios fúnebres se realizarán en estricta intimidad y habrá un homenaje cuando sea posible, según el anuncio del martes. Francia ha limitado los funerales a 20 personas del círculo más íntimo del difunto debido a la cuarentena general para tratar de frenar la propagación del COVID-19.

Sobreviven a Dibango sus cuatro hijos.