Famosos y la prueba del coronavirus: ¿Trato preferencial?

en última instancia podrían haber llamado la atención a la necesidad crítica de que los jóvenes sigan las recomendaciones del CDC.

El actor de Hollywood Idris Elba dijo que no tenía ningún síntoma cuando anunció que dio positivo a la prueba el lunes, desatando preguntas y críticas en redes sociales sobre por qué se hizo la prueba si estaba asintomático.

El martes, Elba explicó un poco más en un segundo video. Dijo que lo hizo porque se enteró el viernes de que una persona con la que estuvo en contacto había dado positivo. Dijo que estaba en un sitio de rodaje, a punto de comenzar una película. No estaba claro en qué país ni dónde le hicieron la prueba.

Estuve con mucha gente. Y honestamente, mi trabajo me hizo hacerme la prueba de inmediato, dijo Elba, un actor inglés conocido por sus papeles en las series The Wire de HBO y Luther de BBC One.

Tenía que hacerme la prueba de todas maneras, porque significaba poner a mucha gente en riesgo si había estado expuesto, entonces la gente con la que iba a trabajar también estaría expuesta. Así que conseguimos una prueba de inmediato y tuvimos mucha suerte de hacerla muy rápidamente, debido a la escasez de pruebas".

Pero la situación laboral de Elba no es inusual. Negocios alrededor del país están cerrando para evitar que sus empleados se expongan al virus en el sitio de trabajo. Varias ciudades, incluidas Nueva York, San Francisco y Washington, han ordenado el cierre de bares, restaurantes, gimnasios, cines y otros negocios para frenar el contagio.

Ali Fedotowsky-Manno, antigua estrella del reality de ABC The Bachelorette, se puso a la defensiva tras anunciar en Instagram el domingo que se había hecho la prueba en una clínica en Los íngeles tras decir que tenía dificultades para respirar, que una radiografía mostró puntos blancos en sus pulmones y que tenía todos los síntomas del virus, excepto por fiebre.

Dijo que acudió a una clínica llamada Mend, según ella uno de los únicos lugares que te harán la prueba si no tiendes fiebre.

Fedotowsky-Manno dijo el miércoles en una entrevista con The Associated Press que había visto críticas de que recibió un trato preferencial. Ella negó los señalamientos diciendo que seleccionó la clínica más cercana a su casa, se registró con su apellido de casada y que sólo había oído que la clínica les hacía la prueba a personas sin fiebre de alguien más en la sala de espera, una vez que ya estaba ahí.

Nadie sabía quién era yo en ese centro de urgencias. Fui a atención de urgencia como cualquiera hubiera podido, dijo.

La directora ejecutiva de Mend no respondió emails en busca de declaraciones, pero el website de la clínica dice que cobra 195 dólares por una visita a casa para recolectar muestras para las pruebas del COVID-19, y Quest entonces le pasa factura al seguro del paciente para procesar la prueba.

Esperamos que los médicos sigan los criterios clínicos del CDC, dijo Wendy Bost, una vocera de Quest. Nuestros materiales sobre la prueba están limpios a este punto.

La compañía declinó revelar cuánto cobra por su prueba del COVID-19.

Fedotowsky-Manno seguía esperando sus resultados el miércoles, cinco días después de hacerse la prueba. Dijo que entiende por qué la gente está tan molesta.

Pienso que es una locura que no todo el mundo pueda hacerse la prueba, dijo. Es absurdo".

___

Smith reportó desde Providence, Rhode Island; Reynolds desde Miami.

___

Michael Biesecker está en Twitter como http://twitter.com/mbieseck.