Poca información de coronavirus si no habla inglés en EEUU

Osvaldo Salas habla poco inglés. Vive en las afueras de Phoenix y depende de la televisión en español y de su familia y amigos para informarse acerca del coronavirus ya que las autoridades estatales y municipales no publican nada en español en sus portales.

Lamentablemente, aquí en Arizona les dan la espalda a los hispanos, dijo Salas, quien trabaja en la cocina de un restaurante. Aquí muchos de nosotros hablamos español y desafortunadamente nos hacen a un lado.

Las autoridades de todo el país se afanan por informar acerca de los peligros del virus, pero lo hacen mayormente en inglés. Sus mensajes podrían no estar llegando a millones de hispanohablantes que no manejan bien el inglés.

Grupos de activistas y la prensa en español tratan de llenar ese vacío mientras ciudades y estados dicen que traducirán las recomendaciones de lavarse las manos y sobre el impacto del cierre de las escuelas al segundo idioma más hablado del país. Las cadenas Univision y Telemundo le está dedicando más tiempo al virus.

En Arizona, donde el 30% de sus residentes son hispanos, el Departamento de Servicios de la Salud tiene un portal con información actualizada del coronavirus, pero no hay nada en español.

Su directora Cara Christ dijo el lunes que estaban traduciendo las actualizaciones. Pero el miércoles no había nada todavía y el departamento no respondió a pedidos de comentarios. No ha habido informes escritos en español, aunque funcionarios del área de la salud han ofrecido entrevistas en español a medios hispanos.

Esto sucede todo muy rápido, hay novedades casi a diario, explicó Christ. Estamos tratando de traducir todo al español y trabajando para publicar material en español en nuestras redes sociales.

Salas, quien sostiene a su esposa y cuatro hijos, uno de los cuales tiene un trastorno genético que requiere atención permanente, teme lo que pueda pasar. Dice que el restaurante donde trabaja cerrará y que algunas escuelas que han cerrado están ofreciendo comida gratis, pero no sabe si la de su barrio es una de ellas. Nadie le ha dicho nada.

Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación, una organización de derechos civiles, dijo que no le sorprende que algunos estados no informen en español, sobre todo aquellos como Arizona, donde los inmigrantes y los hispanos son blanco de leyes y redadas que buscan contener la inmigración ilegal.

Dijo que los hispanos y las comunidades de inmigrantes siempre han enfrentado obstáculos en el campo de la salud, incluido el temor de buscar tratamiento por su status inmigratorio.

La falta de material bilingí¼e exacerba algunos de esos temas que dan lugar a un acceso desigual a la información y a servicios, dijo Saenz.

Para ayudar, una agrupación de activistas ofrece a los trabajadores de un centro de jornaleros de Pasadena, California, información en español para ayudarlos a reducir el peligro de ser infectados y para que estén preparados en caso de que se enfermen o el gobierno ordene un confinamiento. La Red Nacional para Organizar a los Jornaleros (National Day Laborer Organizing Network) transmite vía streaming un programa radial por las redes sociales en el que hace recomendaciones sobre la higiene, cómo hablarle del virus a los niños e informa acerca de la pronunciada merma en la contratación de jornaleros que se percibe en el centro.

Prefiero la información en español porque ese es nuestro idioma, dijo Carlos, un jornalero que buscaba información en el centro y que no quiso dar su apellido por temor a que lo busquen las autoridades. Nos asesoran acerca de lo que debemos hacer, cómo prepararnos para esto, especialmente los que tenemos hijos.

Noticias Telemundo dice que está incorporando un noticiero nacional enfocado en el coronavirus. También está expandiendo su programa de la mañana y su noticiero del mediodía para que incluya informes acerca del virus.

La divulgación de información en la comunidad hispana ha tenido altibajos.

El gobierno nacional no ha hecho mucho, pero los Centros de Control de Enfermedades (CCE) tienen información sobre el coronavirus en español en su portal, aunque es difícil encontrarla. Hay quienes dicen que se demora demasiado actualizando esa información en español. Por ejemplo, la cuenta de Twitter del CCE en español no tiene nada sobre el coronavirus y se limitó a retuitear el martes un mensaje sobre el virus de la cuenta del servicio del Medioambiente del CCE.

En estados con mucha presencia hispana como la Florida, muchas de las conferencias de prensa de funcionarios estatales son bilingí¼es y el departamento de salud del estado tiene agentes que hablan español disponibles las 24 horas del día en su centro de llamadas sobre el virus, según su portavoz Alberto Moscoso.

En Nuevo México, un día después de que la Associated Press preguntase a la gobernación por la ausencia de información en español en el portal del departamento de salud, apareció un sitio en español -que es difícil de encontrar- y la gobernadora Michelle Luján Grisham tuiteó sobre el tema en español. En la parte alta de la página, en letras pequeñas, hay un enlace con información actualizada en español. El estado más hispano de la nación ha tenido en cada conferencia de prensa que da, funcionarios que dan entrevistas en español.

El estado de Washington, que es el que más muertes ha registrado en Estados Unidos, tiene información y boletines en inglés y español en el portal de su departamento de salud. El departamento contrató una firma de traducciones y traductores independientes para ofrecer información en unos 40 idiomas, según su portavoz Kathleen Meehan.

Nuestro mensaje no sirve si la gente no lo puede entender, dijo Meehan.

En el Sonoma County, la región vitivinícola de California, las autoridades dan información en ambos idiomas, transmitiéndola en vivo por Facebook.

Y en El Paso, Texas, donde aproximadamente el 80% de sus residentes son hispanos, las autoridades han realizado conferencias de prensa en los dos idiomas. El alcalde Dee Margo comunica las novedades en español y en inglés en su página de Facebook.

Raquel Terán, abogada y activista de Arizona, dijo que les preguntó a las autoridades hace dos semanas si ofrecerían información en español. Agregó que ahora que se están cerrando las escuelas y se exhorta a la gente a permanecer en su casa, es vital dar información en otros idiomas, además del inglés.

La comunidad, sostuvo, quiere escuchar una voz que inspire confianza, alguien confiable que hable español. Esa es la realidad.