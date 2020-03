LO ÚLTIMO: Suben a 36 los muertos por COVID-19 en Washington

Los últimos acontecimientos relacionados con la propagación del coronavirus a nivel mundial:

___

Funcionarios de salud del condado King reportaron seis nuevos decesos por COVID-19, con lo que el total de muertes por esta enfermedad en el estado de Washington asciende a 36.

Hasta el viernes, más de 6.000 personas de 19 condados habían sido sometidas a pruebas y 568 dieron positivo, dijo la doctora Kathy Lofy a The Associated Press. Aun cuando se están realizando miles de pruebas, no son suficientes, señaló Lofy.

Deberíamos estar haciendo más pruebas en Washington, dijo Lofy. Estamos haciendo todo lo que podemos para incrementar esa capacidad.

___

El gobierno catalán quiere aislar completamente a la región del noreste de España, donde habitan unos 7,5 millones de personas, para detener la propagación del nuevo coronavirus, dijo su jefe regional a última hora del viernes, e instó a las autoridades centrales a ayudar a hacer cumplir el bloqueo total.

Quim Torra habló en un discurso televisado el mismo día en que unos 70.000 residentes fueron confinados a cuatro ciudades de la región, donde un brote virulento de COVID-19 ha infectado a docenas en cuestión de días.

Las autoridades centrales en España anunciaron el viernes un estado de emergencia que otorgará al gobierno poderes extraordinarios desde el sábado y hasta fines de marzo para asumir el control de instalaciones privadas, restringir la libertad de movimiento e imponer el suministro obligatorio de alimentos y medicamentos.

Las autoridades de la región de Madrid, con casi la mitad de las más de 4.200 infecciones del país, también han instado al gobierno central a que ordene el bloqueo total allí.

En una conferencia de prensa a última hora de la tarde, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, confirmó que los hoteles habían sido designados para ser utilizados como hospitales improvisados ‹‹a fin de alcanzar al menos 1.000 habitaciones con capacidades de cuidados intensivos en las próximas semanas.

___

Un hombre de 61 años que estuvo recientemente en el exterior falleció el viernes en Resistencia, en el noreste de la Argentina, a causa del nuevo coronavirus, siendo en la segunda víctima mortal de la pandemia en el país sudamericano.

El hombre se encontraba internado en un centro privado de salud de Resistencia, capital de la norteña provincia de Chaco, desde el lunes.

El enfermo, que estuvo en zonas de circulación sostenida del virus, había registrado el 5 de marzo diarrea y fiebre y contaba con antecedentes de neumonía, dijo el ministerio de Salud chaqueño, que no suministró la identidad del fallecido.

La primera víctima en Argentina del nuevo coronavirus, que ha generado 31 infectados, fue un hombre de 64 años que viajó recientemente a Francia y presentaba patologías previas. Murió seis días atrás en una clínica de Buenos Aires.

Argentina dispuso el jueves que los viajeros provenientes de Estados Unidos, Europa y varios países asiáticos serán sometidos a cuarentena a su arribo al país. A partir del martes no podrán llegar vuelos desde las zonas de riesgo.

___

La Bolsa de México dijo el viernes que su presidente ha dado positivo para el coronavirus, pero que no exhibe síntomas. Dijo que Jaime Ruiz Sacristán dio positivo el jueves y trabajará durante las próximas dos semanas desde su casa.

No explicó por qué examinaron a Ruiz si no mostraba síntomas.

___

Las autoridades de la región de Madrid han ordenado el cierre de todos los establecimientos menos los que venden alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales.

El número de casos de COVID-19 en la región superó los 2.000, y el de decesos llegó a 64.

Esto significa que la región madrileña tiene la mitad de los casos y decesos en todo el país.

A partir del viernes a medianoche y hasta el 26 de marzo deben cerrar las oficinas de gobierno, cines, gimnasios y otros locales. Los restaurantes y bares con entrega a domicilio podrán seguir funcionando.

___

El número de infecciones de coronavirus en Italia ha dado un salto de más de 2.500 casos en las últimas 24 horas, con 250 decesos, la cifra mayor en un solo día.

El número total de infectados en el país se elevó a 17.660 desde el inicio de la epidemia el 21 de febrero, y el número de muertes a 1.266.

Italia es el epicentro de la epidemia del virus en Europa.

___

Funcionarios del área de ciencias de todo el mundo piden a editores que divulguen todo el material de investigación y datos sobre el nuevo coronavirus.

Sin funcionarios de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Japón y Corea del Sur. En una carta a las editoriales científicas piden que todo el material sea accesible en el depósito PubMed Central y en la base de datos COVID de la Organización Mundial de la Salud.

____

El titular de la Organización Mundial de la Salud dice que Europa, no China, es ahora el epicentro de la pandemia global de coronavirus.

El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo a la prensa en Ginebra que se reportan más casos cada día de los que se reportaban en China en el pico de su epidemia.

Dijo que 5.000 personas han perdido la vida, un hito trágico.

Europa ha reportado más casos y muertes por el virus que todo el resto del mundo, salvo China.

___

Virginia Occidental, Idaho y Montana son los últimos estados de Estados Unidos sin casos confirmados del coronavirus después de un caso en Alabama. Estados Unidos tiene 1.701 casos con 40 decesos.

___

El alcalde de la ciudad de Miami dio positivo para el nuevo virus después de una reunión con un alto funcionario brasileño que también estuvo cerca del presidente Donald Trump.

El alcalde Francis Suarez dijo en un comunicado el viernes que no experimentaba síntomas. Aconsejó a cualquiera que le hubiese estrechado la mano o se hubiese hallado cerca de él desde el lunes que se aislara voluntariamente por 14 días.

Políticos de Florida, como el senador Rick Scott, expresaron preocupación por haber estado en contacto con el secretario de prensa de la presidencia brasileña Fábio Wajngarten, quien dio positivo después de una visita al resort de Mar-a-Lago de Trump el fin de semana pasado junto con el presidente Jair Bolsonaro.

___

Ante la gran cantidad de quejas por la escasez de pruebas de coronavirus, el gobierno estadounidense nombró el viernes a un funcionario encargado del tema en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Aparte, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) colocó un mensaje en Twitter que todo laboratorio que esté teniendo problemas en recabar equipos para muestras deben llamar a la línea telefónica de emergencia.

Por otra parte, el programa Medicare anunció que pagará unos 36 dólares para la prueba y unos 51 dólares para pruebas de otros proveedores.

El funcionario a cargo será Brett Giroir, secretario asistente para temas de salud. Será responsable de coordinar entre los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA, y con laboratorios privados y gobiernos locales y estatales.

___

El presidente de gobierno de España declaró el estado de emergencia por dos semanas a fin de movilizar recursos incluso militares, para enfrentar la crisis del coronavirus.

El mandatario, Pedro Sánchez, hizo el anuncio televisado el viernes al tiempo que las autoridades anunciaron que en el país hay más de 4.200 infecciones, casi la mitad de ellas en Madrid, un aumento de un tercio de la cantidad reportada el día anterior. Hasta ahora España ha reportado 120 fallecidos por el virus.

Sánchez explicó que la medida permitirá al gobierno limitar el tránsito, confiscar bienes y asumir el control de industrias e instalaciones privadas, inclusive hospitales privados. También permite al gobierno garantizar el suministro de alimentos y la producción industrial.

___

La Cámara de los Comunes canadiense resolvió el viernes suspender las sesiones durante al menos cinco semanas para asegurar que los legisladores no contribuyan a propagar el nuevo coronavirus.

Tomó la medida después que la esposa del premier Justin Trudeau dio positivo para el COVID-19 y el mandatario mismo se recluyó en cuarentena.

Trudeau dijo que su gobierno probablemente recomendará que los canadienses eviten viajar al exterior, salvo por razones esenciales.

Trudeau habló con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Boris Johnson.

___

El gobierno español decretará el estado de emergencia por dos semanas para tratar de contener la propagación del coronavirus, anunció el presidente Pedro Sánchez el viernes.

El país va a movilizar todos los recursos, incluidas las fuerzas armadas, para contener la rápida propagación.

No cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10000 afectados, añadió. El gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos.

Dijo que el estado de emergencia regirá a partir del sábado.

___

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que cerrará todas sus escuelas en las instalaciones militares que tiene en Europa debido al coronavirus.

Stephen Smith, portavoz de la unidad a cargo de las escuelas del Departamento de Defensa, indicó a AP que 63 escuelas preescolares, primarias y secundarias quedarán cerradas en Alemania, Bélgica, España, Holanda y probablemente en Turquía también.

La medida dejará sin clases a decenas de miles de estudiantes.

Tres escuelas en Gran Bretaña por ahora seguirán abiertas, afirmó el funcionario.

En total, unos 27.000 estudiantes asisten a las escuelas del Departamento de Defensa en Europa, señaló Smith. Ya se habían cerrados las de Italia y Bahréin. A partir de la próxima semana se intentará dar clases a distancia en Europa, lo que ya se ha logrado en Italia y Bahréin.

___

La Liga Premier de Inglaterra fue suspendida luego que tres equipos se colocaron en cuarentena debido al coronavirus.

La Liga iba a presentar sus partidos normalmente este fin de semana incluso con espectadores, pero luego decidió suspenderlos hasta el 3 de abril por lo menos.

La suspensión abarca también tres divisiones menores de la Liga Inglesa y las dos divisiones superiores de la liga de mujeres.

El gerente del Arsenal Mikel Arteta dio positivo al COVID-19, lo que llevó a cancelar el partido contra Brighton del sábado. Callum Hudson-Odoi del Chelsea también dio positivo y un jugador de Everton mostró síntomas por lo cual el equipo entero se puso en cuarentena.

___

Italia ha recibido un sustancial paquete de asistencia médica y expertos provenientes de China para enfrentar la crisis del coronavirus.

Treinta y un toneladas de ventiladores, máscaras sanitarias y otros suministros comprenden el paquete asistencial otorgado por China.

El ministro de exteriores de Italia Luigi Di Maio y el presidente de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional, Francesco Rocca, asistieron a la ceremonia en que dieron la bienvenida a la delegación china en la sede de la Cruz Roja en Roma.

Di Maio declaró que Italia está ahora beneficiándose de su solidaridad con China, que fue donde estalló el brote el año pasado.

Italia es el epicentro actual de la enfermedad en Europa pues tiene 15.000 infecciones y 1.000 fallecidos. El gobierno ha impuesto un encierre nacional en que las tiendas y los restaurantes están clausurados y está prohibido el traslado de personas. Aun así, las restricciones son pocas comparadas con las intensas medidas impuestas en Wuhan en China.

___

Francia prometió compensar al 99% de los empleados que pierdan sus salarios por la diseminación del coronavirus, en momentos en que las prohibiciones de viajes y los cierres de escuelas están causando estragos en la economía.

El monto se sumará a decenas de miles de millones de euros que el gobierno francés ha prometido pagar, en un contexto de crisis debido a la caída en picada de los mercados financieros y las reducciones de gastos por parte de empresas severamente afectadas.

Ningún empleado perderá ni un centavo, prometió el ministro de finanzas Bruno Le Maire en declaraciones a la televisora BFM el viernes.

Francia ha prohibido concentraciones de más de 100 personas ahora que el virus ha infectado a más de 2.800 personas y se está propagando rápidamente.

___

Alemania ha prometido por lo menos 460.000 millones de euros (513.000 millones de dólares) en garantías financieras para compensar por el impacto económico del coronavirus.

No hay tope para el monto que el gobierno alemán está dispuesto a desembolsar para ayudar a gente común y a grandes empresas, manifestó el ministro de economía alemán Peter Altmaier.

El ministro de finanzas Olaf Scholz estimó que la crisis financiera del 2008 ofrece lecciones para la situación actual. Emplearemos todas las herramientas disponibles, declaró el ministro el viernes en conferencia de prensa conjunta con Altmaier.

Scholz dijo a reporteros en Berlín que gracias a las prudentes políticas presupuestarias, el gobierno está en condiciones de desembolsar grandes sumas en aras de medidas necesarias como alivios fiscales para compañías y modificaciones a las normas laborales.