Tiroteos de Alemania pudieron tener motivos de ultraderecha

La fiscalía federal se puso al frente el jueves de la investigación sobre una balacera masiva en la ciudad alemana de Hanau que dejó 11 fallecidos, incluyendo el sospechoso, ante los reportes de que podría tener un motivo de extrema derecha.

La fiscalía de Karlsruhe, que aborda casos importantes, dijo que tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa más tarde el jueves.

La policía estaría revisando un video que el sospechoso habría publicado en internet varios días antes en el que detalla una teoría conspirativa sobre abusos a menores en Estados Unidos, reportó la agencia noticiosa alemana dpa. La autenticidad de la grabación no pudo ser verificada de inmediato.

Nueve personas fueron asesinadas en dos salones de narguile durante la noche. Más tarde, la policía dijo que encontró al presunto pistolero y a otra persona muertas en el interior de una vivienda no muy lejos del segundo bar.

Un vocero de la fiscalía de Hanau, Markus Jung, confirmó la cifra de fallecidos pero rechazó realizar comentarios sobre el presunto video o proporcionar detalles acerca del sospechoso o las víctimas.

No creemos que haya más atacantes, señaló Jung a The Associated Press.

Agentes acordonaron y registraron el departamento en el distrito de Kesselstadt de la ciudad, cerca del lugar de uno de los tiroteos, tras las declaraciones de testigos sobre un auto a la fuga. La policía dijo que trabajaba para confirmar las identidades de los dos cuerpos hallados en la vivienda y que por el momento no podía ofrecer detalles sobre las víctimas de los incidentes previos.

Los pensamientos esta mañana están con la gente de Hanau, donde se cometió este terrible crimen, dijo un portavoz de la canciller de Alemania, Angela Merkel, en Twitter.

Profundo pésame a las familias afectadas, que están de luto por sus Muertos, agregó el vocero, Steffen Seibert. Esperamos que los heridos se recuperen pronto.

La policía había señalado antes que ocho personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas. Las autoridades dijeron que vieron alejarse a un vehículo oscuro del lugar de la primera balacera y que después se reportó otra a unos 2 kilómetros y medio (1 milla y media) de distancia.

Los agentes inundaron el centro de Hanau, acordonando el lugar de uno de los tiroteos mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Podía verse un auto cubierto con papel térmico, con vidrios rotos a su lado. Expertos forenses vestidos con monos blancos recopilaban evidencias.

Los salones de narguile son lugares donde la gente se reúne para fumar tabaco de sabores en pipas de agua originarias de Oriente Medio.

"Esta fue una noche terrible que seguramente nos ocupará durante mucho mucho tiempo y la recordaremos con tristeza, señaló el alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, al diario Bild. La legisladora Katja Leikert, del partido de centroderecha de la canciller Angela Merkel y representante de la ciudad en el parlamento alemán, escribió en Twitter que fue un escenario real de horror para todos nosotros.

Hanau está a unos 20 kilómetros (12 millas) al este de Frankfort. Tiene unos 100.000 habitantes y se encuentra en el estado de Hesse.

El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho.