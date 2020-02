Jurado delibera por 2do día en juicio a Weinstein

El jurado en el juicio por violación de Harvey Weinstein pasó la mayor parte de su segundo día de deliberaciones revisando el miércoles la acusación de una ex asistente de producción sobre que abusó sexualmente de ella en julio de 2006.

El jurado envió una nota poco después de retomar las deliberaciones en el día diciendo que querían volver a escuchar el testimonio de Mimi Haleyi sobre que Weinstein le practicó sexo oral por la fuerza en 2006 y sobre otro encuentro sexual con él unas dos semanas después.

También dijeron que querían ver correos electrónicos que escribió Weinstein sobre Haleyi y pidieron una explicación detallada de los cargos que involucran las acusaciones de ella, un indicador de que no han llegado a un veredicto en ninguno de ellos.

Haleyi, de ahora 42 años, testificó que semanas después de llegar a Nueva York para trabajar en el reality Project Runway de Weinstein, estaba luchando en vano mientras él la empujaba sobre una cama y la atacaba, sin disuadirse por las patadas de ella o porque le decía no, no, no.

También testificó que tuvo sexo en un hotel unas dos semanas después a pesar de que no quería. Los abogados de Weinstein han señalado que el episodio es evidencia de que él no la obligó al primer encuentro tampoco.

Los taquígrafos de la corte leyeron por turnos las preguntas de los abogados y el testimonio de Haleyi sobre estos encuentros. Las reglas de la corte no permiten que los miembros de jurado tengan una copia de la transcripción del juicio, dijo el juez James Burke.

Weinstein, de 67 años, está acusado por cinco cargos que se desprenden de las acusaciones de Haleyi y otras dos mujeres incluyendo a la actriz Annabella Sciorra.

Los abogados de Weinstein afirman que las relaciones que tuvo fueron consensuadas. Se han enfocado en los correos electrónicos amistosos e incluso coquetos que algunas mujeres le enviaron a Weinstein y en reuniones posteriores que algunas de ellas tuvieron con él después de los supuestos ataques.

The Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual sin su consentimiento. AP no ha incluido el nombre de la acusadora de violación porque no está claro si desea ser identificada públicamente.