Disquera: Muere en tiroteo el rapero Pop Smoke

Un rapero con una carrera en ascenso conocido como Pop Smoke fue asesinado a tiros la madrugada del miércoles, informó su compañía discográfica.

Estamos devastados por la inesperada y trágica pérdida de Pop Smoke, dijo Republic Records en un comunicado. Dedicamos nuestras oraciones y condolencias a su familia, amigos y admiradores, mientras lamentamos esta pérdida juntos.

La policía de Los Angeles no había confirmado si se trataba de Pop Smoke.

La policía encontró a una víctima poco antes de las 5 a.m. después de responder a una llamada de emergencia de alguien que reportó intrusos en una casa, incluyendo uno con un arma de fuego, dijo el capitán Steve Lurie.

De acuerdo con el registro público la casa es propiedad de Edwin Arroyave y su esposa Teddi Mellencamp, hija del cantante John Mellencamp y estrella de The Real Housewives of Beverly Hills.

En una publicación del miércoles por la mañana en Instagram, Teddi Mellencamp dijo nos informó una empresa que supervisa una casa de nuestra propiedad que rentamos en Los Angeles que había ocurrido un tiroteo en el lugar. Primero que nada, nos gustaría expresar nuestras oraciones y condolencias a la familia y a los seres queridos de las personas afectadas por esta trágica pérdida de una vida.

Mellencamp dijo que ella y su esposo desconocían detalles más allá de lo que habían escuchado por reportes en los medios.

La policía dijo que la llamada al número de emergencias 911 provenía del este y que en ella se reportó que había un intruso en la casa de un amigo. La víctima fue declarada muerta en el Centro Médico Cedars-Sinai.

Varias personas que estaban en la casa fueron detenidas y liberadas después, dijo Lurie.

Apenas estamos comenzando esta investigación, dijo.

El verdadero nombre de Pop Smoke era Bashar Barakah Jackson. Tenía 20 años.

Chance The Rapper dijo en un tuit: Descansa en paz Pop Smoke, eras demasiado joven. Dios bendiga y consuele a tu familia:

Originario de Brooklyn, Nueva York, Pop Smoke comenzó a destacar en la escena del rap en 2018 y tuvo su primer éxito el año pasado con Welcome to the Party una canción en la que alardeaba sobre tiroteos, asesinatos y drogas. Fue una gran sensación y llamó la atención de Nicki Minaj, quien le agregó su propio verso en un exitoso remix.

Este mes lanzó el álbum Meet the Woo 2, que debutó en el puesto 7 de la lista Billboard Top 200 de álbumes. Era la continuación a su primer lanzamiento oficial Meet the Woo, de julio pasado. También lanzó los éxitos Gatti con Travis Scott y Jackboys así como Dior.

Pop Smoke consideraba a 50 Cent como una de sus influencias. En Twitter el popular artista lo recordó: Q.E.P.D. Pop Smoke. No hay simpatía con los ganadores. Dios lo bendiga.

Minaj publicó una foto de Pop Smoke y ella en Instagram. La Biblia nos cuenta que la envidia es tan cruel como la tumba. Increíble, descanse en paz Pop, escribió Minaj.

___

John Antczak en Los Angeles y Nekesa Mumbi Moody en Nueva York contribuyeron a este despacho.