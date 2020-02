Blagojevich elogia a Trump por conmutarle la sentencia

El exgobernador de Illinois Rod Blagojevich elogió el miércoles al presidente Donald Trump por haberle conmutado la sentencia de 14 años de cárcel que se le había impuesto por corrupción.

Queremos expresar nuestro profundo y eterno agradecimiento al presidente Trump, declaró Blagojevich en la entrada de su casa en Chicago, en su primer evento con le prensa desde que fue dejado en libertad.

"Él no tenía por qué hacer esto... Fue un acto de bondad, añadió.

Sobre la fachada de la casa guindaba un cartel con la leyenda Gracias Señor Presidente. Entre el público había un hombre con una máscara de Blagojevich y otro con un cartel de su campaña para gobernador en el 2006.

Blagojevich, de 63 años, salió de prisión en Colorado el martes tras cumplir ocho años de una sentencia de 14 años por numerosos cargos de corrupción política.

Blagojevich, quien es demócrata, declaró que soy un trumpócrata... si pudiera votar, votaría por él.

Blagojevich, de 63 años y quien en una oportunidad participó en el reality show de Trump Celebrity Apprentice, es políticamente tóxico desde que fue arrestado en el 2008 siendo gobernador. Queda por ver quién le ofrecerá empleo o puesto de liderazgo en alguna organización o movimiento.

Blagojevich no respondió directamente a preguntas de los periodistas en su comparecencia el miércoles. Varias veces se colocó un pañuelo al mentón, donde tenía una pequeña cortada. Se disculpó ante los presentes diciendo que Hace tiempo que no me afeito con una hojilla normal.

En 2011 fue declarado culpable de varios delitos, entre ellos el de tratar de vender el escaño senatorial abandonado por Barack Obama, y de tratar de extorsionar a un hospital pediátrico.

Michael Tarm está en: https://twitter.com/mtarm

La periodista de The Associated Press Jill Colvin contribuyó a este despacho.