Medios criticados por muerte de presentadora Caroline Flack

El novio de Caroline Flack, la ex presentadora de televisión del controvertido reality Love Island quien se suicidó en el fin de semana, dijo que su corazón está roto tras la muerte y en medio de las críticas contra algunos medios británicos por el tratamiento que dieron al caso.

El canal británico de televisión ITV dijo que no transmitiría el programa el domingo, pero regresará el lunes con un homenaje a su expresentadora.

Flack, de 40 años, fue encontrada muerta el sábado en su casa en el este de Londres después de quitarse la vida, según un abogado de su familia. Flack era la anfitriona de Love Island desde su lanzamiento en 2015 y hasta su renuncia en diciembre, después de ser acusada de agredir a su novio de 27 años, Lewis Burton.

Flack negó el cargo por el cual iba a ser enjuiciada el próximo mes. A ella tampoco se le permitía ningún tipo de contacto con Burton, una restricción de la corte contra la que protestó él. Burton tampoco quería que la fiscalía británica prosiguiera con el juicio.

En los últimos meses, Flack había estado en el foco de varios artículos negativos y fue hostigada en redes sociales por el cargo de agresión. El domingo la historia de su suicidio dominó las primeras planas de los diarios británicos.

Burton publicó el domingo en Instagram una fotografía de los dos juntos y dijo que estaba pasando por mucho dolor.

Agregó: Te prometo que haré todas las preguntas que querías y tendré todas las respuestas, nada te traerá de regreso, pero trataré de que estés orgullosa todos los días.

ITV, la televisora donde se transmite la sexta temporada de Love Island" actualmente, no presentó el programa el domingo. El sábado tampoco mostró escenas inéditas del programa de la semana anterior.

Tras una revisión cuidadosa entre los representantes de Caroline y la producción de ˜Love Island', y ante lo cerca que seguimos de la noticia de la trágica muerte de Caroline, hemos decidido no transmitir ˜Love Island' esta noche por respeto a la familia de Caroline, dijo ITV en un comunicado.

ITV dijo que el programa regresará el lunes e incluirá un homenaje a Caroline quien estará por siempre en nuestros corazones.

Love Island incluye concursantes jóvenes y atractivos en una isla tropical donde deben encontrar una pareja bajo riesgo de ser exiliados. Los críticos señalan que el programa pone a jóvenes vulnerables bajo escrutinio intenso, lo que es magnificado por una gran cobertura en tabloides y programas de entrevistas. Dos ex integrantes de Love Island, Sophie Gradon y Mike Thalassitis, se suicidaron en 2018 y 2019.

Hasta su arresto, Flack había disfrutado un ascenso en su carrera después de ser copresentadora de programas infantiles en la barra matutina. También fue presentadora de programas que acompañan a transmisiones populares de ITV como I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here! y The X Factor.

La carrera de Flack floreció más después de que ganó el programa de la BBC, Strictly Come Dancing en 2014, la versión británica de Dancing With The Stars. Mientras era presentadora de Love Island, Flack debutó en el teatro de Londres en 2018, interpretando a Roxie Hart en el musical Chicago.

Su muerte llevó a toda una serie de homenajes de otros presentadores de TV y a críticas a los medios por el trato que le dieron. El tabloide The Sun, por ejemplo, retiró artículos negativos sobre ella después de que fue anunciado su deceso.

El agente de talento Jonathan Shalit dijo a BBC radio que Flack recibió "más prensa negativa que un terrorista o un pedófilo por el juicio.

"Quizá esta gente es famosa, pero siguen siendo individuos vulnerables, dijo Shalit.

Para el domingo por la noche una petición en internet pedía al gobierno una investigación sobre las prácticas y políticas de las organizaciones de medios masivos y plataformas de redes sociales en sus esfuerzos por proteger a miembros de la población de daños había recaudado más de 191.000 firmas.

La Fiscalía de la Corona Británica (CPS por sus siglas en inglés) también ha sido criticada por proseguir con el juicio pese a la oposición de Burton, especialmente por la empresa de representación de Flack.

La CPS debería revisarse hoy y cómo buscaron un juicio mediático que no sólo carecía de mérito, sino que no era de interés público, dijo Francis Ridley de Money Talent Management. Y al final de cuentas resultó en una angustia importante para Caroline.

La periodista de The Associated Press Jill Lawless contribuyó a este despacho.