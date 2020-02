Abogada de Weinstein: fiscales tienen un cuento, no un caso

La abogada de Harvey Weinstein dijo a los jurados el jueves que los fiscales en el caso de violación en su contra estaban actuando como cineastas al crear un mundo donde las mujeres no son responsables de cómo interactúan con los hombres.

Weinstein es inocente, dijo la abogada Donna Rotunno, solicitando a los jurados que ignoren las fuerzas externas y usen su sentido común de Nueva York al sopesar un caso visto como un momento crucial para el movimiento #MeToo. El movimiento fue avivado por la caída de Weinstein, quien llegó a ser una de las figuras más influyentes de Hollywood.

Rotunno, quien ha sido criticada por simpatizantes de #MeToo por defender al desacreditado productor de cine, argumentó que los fiscales han creado un cuento siniestro" sobre Weinstein porque no tienen evidencia para probar los cargos.

La ironía es que ellos son productores y están escribiendo el guion, dijo Rotunno. En su universo, las mujeres no son responsables de su conducta cuando interactúan con los hombres, agregó.

Rotunno enfrenta una tarea difícil: convencer al jurado integrado por siete hombres y cinco mujeres de que hay demasiadas incongruencias y contradicciones en los testimonios de las acusadoras de Weinstein, sin romper su promesa inicial de que no humillará a las víctimas.

A ustedes no tiene que gustarles el señor Weinstein, dijo a los jurados. Esto no es un concurso de popularidad".

Weinstein está acusado de violar a una mujer en un cuarto de hotel en Manhattan en 2013 y de darle sexo oral por la fuerza a otra mujer, Mimi Haleyi, en 2006. Otras acusadoras rindieron declaración como parte de los esfuerzos de la fiscalía por mostrar que el acusado usó la misma táctica para victimizar a muchas mujeres a lo largo de los años.

Weinstein, quien no declaró en el juicio, ha insistido en que cualquier encuentro sexual fue consensual.

The Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de personas que alegan que han sufrido abuso sexual sin su consentimiento. Está reteniendo el nombre de la acusada de violación porque no está claro si esta desea ser identificada públicamente.

El jurado escucharía los argumentos de cierre de la fiscalía el viernes antes de recibir instrucciones sobre la ley del juez James Burke la próxima semana y empezar las deliberaciones.

En testimonios a menudo emotivos, las acusadoras de Weinstein dijeron que éste las citó en hoteles en Nueva York y Los íngeles con el pretexto de promover sus carreras como actrices y entonces las atacó sexualmente. La defensa respondió presentando emails cálidos y otras comunicaciones de algunas acusadoras con Weinstein que continuaron por meses e incluso años después de los presuntos ataques.

En sus argumentos de cierre, Rotunno dijo el jueves que los emails servían como evidencia en tiempo real de lo que sucedió entre Weinstein y las mujeres.

Destacó un mensaje de 2007 de Haleyi preguntándole a Weinstein cómo estaba y firmado con mucho amor", al año siguiente del supuesto abuso de la mujer a la que le había conseguido un trabajo en el programa de TV Project Runway, producido por Weinstein.

No es el tipo de email que le envías a tu agresor sexual, incluso en el mundo que ellos quieren crear, dijo Rotunno. Aquí es donde ustedes tienen que decir, ˜Un minuto, ¿tengo dudas de la historia que ella está contando?™ ¿Cómo no tenerlas?

Las testigos declararon que quisieron mantener una relación profesional con Weinstein, dijo Rotunno, porque si la etiquetan como lo que fue, no estaríamos aquí".

Durante el juicio, el jurado también escuchó sobre correos electrónicos en los que la víctima que alega que fue violada le escribió a Weinstein después para aceptar invitaciones a fiestas, darle nuevos números e incluso expresar gratitud. Un mensaje decía: Me siento tan fabulosa y hermosa, gracias por todo".

Rotunno presentó sus argumentos de cierre menos de una semana después de que fuera acribillada en redes sociales por decir en el podcast The Daily del New York Times que nunca ha sido víctima de abuso sexual porque yo nunca me pondría en esa posición.

La fiscal Joan Illuzzi-Orbon reprendió a Rotunno por calificar a los fiscales de mentirosos en la entrevista.

