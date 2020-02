Guaidó anuncia nuevas sanciones y protestas en Venezuela

El líder opositor Juan Guaidó anunció el miércoles que se prepara para emprender una nueva ola de presiones contra el presidente Nicolás Maduro.

Guaidó anticipó nuevas sanciones internacionales para los que dijo son criminales y todos los que respaldan la dictadura, e indicó que la oposición convocará próximamente a más acciones en las calles para elevar las presiones internas contra Maduro y retomar el control del Palacio Legislativo, que perdió en enero cuando las fuerzas de seguridad bloquearon el paso y se instaló una directiva paralela.

Durante 2019 la oposición recurrió a las sanciones económicas de Estados Unidos y movilizaciones callejeras para obligar al mandatario izquierdista a dejar el poder, pero éste logró superar la situación gracias en parte al respaldo del alto mando militar y el apoyo de Rusia, China, Turquía y Cuba.

Desde una plaza de la barriada capitalina de Chacao, donde la mayoría opositora de la Asamblea Nacional realizó el miércoles su sesión semanal, Guaidó condenó la detención y desaparición de su tío Juan José Márquez, quien lo acompañó en el vuelo comercial que tomó desde Lisboa para retornar al país, y dijo a la prensa que las amenazas no nos han detenido ni nos van a detener.

Te hago responsable, usurpador Nicolás Maduro, y a cada uno de tus esbirros en Maiquetía de lo que le pase a Juan José Márquez, un hombre honesto y valiente que conoce como nadie el valor de esta lucha y su único problema es preocuparse por su familia, afirmó Guaidó en su cuenta de Twitter al cumplirse 24 horas de la desaparición de su pariente.

Márquez fue retenido el martes en la tarde poco después de pasar los controles de migración del aeropuerto internacional para una supuesta inspección de las autoridades tributarias.

No sabemos su paradero, no sabemos qué instituto lo tiene, no sabemos qué organismo lo detuvo, expresó su esposa Romina Botaro.

En su programa semanal de televisión el miércoles en la noche, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que el tío de Guaidó fue detenido por violar las normas de aeronáutica civil al traer en su equipaje materiales muy peligrosos, entre ellos supuestamente pequeñas porciones de un explosivo conocido como C-4.

El tío de Guaidó entró a un vuelo de estos con (2) chalecos antibalas. Eso está prohibido, destacó Cabello, considerado el segundo hombre fuerte del oficialismo luego de Maduro.

Está bien, traía su chaleco antibala, no los declaró, lo traía puesto; pero traía (adicionalmente) unas linternas tácticas, las cuales contenían en el compartimiento de las baterías presuntamente explosivo sintético C-4, acotó.

Presuntamente a Márquez también le incautaron cinco capsulas de recarga de perfumes que en su interior contenían C-4.

¿Qué hacemos? No, que es el tío de Juanito Alimaña (Guaidó) y hay que soltarlo. No, agregó el dirigente oficialista, resaltando que Márquez tenía como contacto, en un teléfono que portaba, el supuesto número de un miembro del servicio secreto estadounidense, de nombre Charles, además de un dispositivo de memoria que contenía un documento en inglés que no estoy autorizado a mostrarlo de unas operaciones que iban hacer contra Venezuela. Por eso está detenido este señor.

Cabello adelantó que se va a averiguar por qué la aerolínea TAP Air Portugal permitió el ingreso a la aeronave de los supuestos materiales peligrosos. Destacó además que en la lista de pasajeros no decía por ninguna parte que Guaidó iba a bordo.

El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, exigió la liberación inmediata del tío de Guaidó y dijo en Twitter que esa acción demuestra que la dictadura está débil y desesperada.

Guaidó regresó el martes al país tras una gira que incluyó una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

El opositor logró pasar los controles de inmigración del principal aeropuerto del país, a las afueras de Caracas. No fue detenido pese a que salió de Venezuela desafiando la prohibición de viajar que le impuso el gobierno de Maduro.

El objetivo del viaje de Guaidó fue incrementar el respaldo de Washington y Europa a los esfuerzos de la oposición para sacar a Maduro del poder.

Por su parte, Maduro no se ha referido al regreso de Guaidó al país.

Como presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó saltó al primer plano del panorama político al reclamar la presidencia del país con el argumento de que el gobierno de Maduro era ilegítimo tras reelegirse en 2018 en unos comicios considerados fraudulentos. Obtuvo el respaldo de Estados Unidos y de más de 50 naciones más, aunque por el momento no parece haber socavado el poder de Maduro.

___

El periodista Jorge Rueda de The Associated Press en Caracas contribuyó a este despacho.