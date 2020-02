Muere Paula Kelly, actriz de cine, teatro y televisión

La actriz, cantante y bailarina Paula Kelly, nominada al premio Emmy por la serie de comedia Night Court (La corte loca) y que protagonizó con Chita Rivera y Shirley MacLaine la película Sweet Charity (Dulce caridad), falleció. Tenía 77 años.

Kelly murió el domingo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según la compañía Ebony Repertory Theatre en Los íngeles.

Fue postulada a un Emmy a mejor actriz de reparto en 1984 por su papel de la defensora pública Liz Williams en la primera temporada de Night Court de la NBC, y fue nominada nuevamente en 1989 por interpretar a una lesbiana en la miniserie de ABC "The Women of Brewster Place" (Las mujeres de Brewster Place).

Kelly debutó en Broadway en 1964 en el musical Something More! dirigido por Jule Styne y protagonizado por Barbara Cook. Más tarde compartió el escenario con Morgan Freeman en The Dozens. Uno de sus papeles más importantes fue el de Helene en Sweet Charity, que primero representó en el circuito teatral de Londres y luego repitió en la ópera prima de Bob Fosse.

Sus créditos en el cine incluyen The Andromeda Strain (La amenaza de Andrómeda), Top of the Heap (Patrullero Lattimer) y Soylent Green (Cuando el destino nos alcance), mientras que en televisión apareció en series como Santa Barbara (Santa Bárbara), Mission: Impossible (Misión imposible), Kojak y The Golden Girls (Los años dorados).