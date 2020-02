Líder opositor Juan Guaidó regresa a Venezuela

El líder opositor Juan Guaidó arribó el martes a Venezuela tras una gira internacional de casi tres semanas que realizó por Estados Unidos y Europa para estrechar alianzas con los gobiernos aliados.

Por la noche, el también jefe de la Asamblea Nacional afirmó que trajo el compromiso del mundo libre ante cientos de sus seguidores en una plaza del este de Caracas.

Hoy más que nunca tenemos que hacernos sentir en todos los espacios, indicó. No es momento de retroceder , es momento de avanzar¨.

El apoyo de varios líderes internacionales a Guaidó es una bocanada de aire fresco para él en momentos que su figura se ha debilitado por la imposibilidad de materializar su promesa de poner fin al mandato de Nicolás Maduro.

El martes insistió en que los venezolanos deben mantenerse movilizados, pero no adelantó cuáles serán sus próximas acciones.

Pese al espaldarazo internacional recibido, no está claro cómo se materializará el esfuerzo por separar del poder a Maduro, quien en 2013 se convirtió en el heredero político de Hugo Chávez, que al asumir el mando en 1999 se encaminó en hacer realidad su idea de convertir a Venezuela en un Estado socialista.

Un fallido alzamiento militar contra Maduro que Guaidó encabezó en abril de 2019 tampoco logró minar el respaldo de los jefes militares al mandatario. Las fuerzas armadas han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela.

Cerca de las cinco de la tarde, Guaidó salió por una de las puertas del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía saludando con el brazo derecho mientras decenas de seguidores lo aupaban y, en contraste, los simpatizantes del gobierno le gritaban traidor y sucio.

A la salida de la terminal aérea, una veintena de seguidores de Maduro se abalanzaron sobre el vehículo en el que iba Guaidó y comenzaron a golpearlo con las manos y un cono plástico.

El dirigente abandonó el lugar a toda velocidad.

Horas después, en un acto de gobierno televisado en el que no mencionó el nombre de Guaidó, Maduro instó a sus seguidores a no perder tiempo. No nos dejemos distraer en estupideces, en bobolongos (que viven fuera de la realidad), en traidores de la patria, como suele referirse sobre su rival. Concentremos nuestro esfuerzo en defender Venezuela.

Más temprano, decenas de diputados suspendieron la sesión del día en la Asamblea Nacional para bajar a recibir a Guaidó, quien llegó de Portugal en un vuelo comercial de la aerolínea TAP. Aunque las fuerzas de seguridad bloquearan el paso de los vehículos, algunos caminaron por la autopista para llegar al aeropuerto.

Guaidó inició el 19 de enero un viaje que incluyó visitas a Bogotá, Londres, París, Bruselas, Madrid, Ottawa, Miami y Washington para estrechar relaciones con algunos de los más 50 países que lo han reconocido como jefe de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Su última aparición ante los medios fue el 5 de febrero, cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca.

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha asegurado que no va a pasar nada cuando vuelva Guaidó, mientras Maduro y otros dirigentes han exigido abrir nuevos procesos contra él.