Grecia aplicará leyes especiales para centros de migrantes

Grecia anunció el lunes que utilizará leyes de emergencia para crear centros de detención de migrantes en cinco islas y acelerar las deportaciones a Turquía.

Se han destinado terrenos para construir las instalaciones en Lesbos y otras cuatro islas en el mar Egeo que eventualmente reemplazarán los atestados campamentos existentes, dijo Stelios Petsas, portavoz del gobierno griego.

Estas instalaciones cerradas estarán gobernadas bajo estrictas reglas y limitaciones para el movimiento de los ocupantes, señaló Petsas. Los ocupantes recibirán tarjetas de salida para abandonar de manera controlada las instalaciones, al tiempo que éstas permanecerán cerradas durante la noche, agregó.

Dijo que se emplearán procedimientos legislativos de vía rápida para construir los sitios y que el gobierno emitirá un decreto de emergencia que deberá ser ratificado por el Parlamento posteriormente.

No se dieron a conocer más detalles de las instalaciones.

Cerca de 60.000 personas cruzaron de manera ilegal de Turquía a las islas griegas el año pasado, de acuerdo con la agencia de refugiados de la ONU, lo que representa cerca del doble de la cantidad registrada en 2017 y 2018.

Sin embargo, sólo 391 migrantes fueron deportados a Turquía el año pasado, en casos donde las solicitudes de asilo fueron rechazadas o consideradas inadmisibles. El gobierno quiere aumentar ese número a 200 deportaciones por semana antes de mediados del año.

Grecia ya opera tres instalaciones en el norte del país con una capacidad combinada de 880 personas y planea expandirse a una red de campamentos de migrantes en el territorio con la capacidad de las instalaciones diseñada para no superar el 1% de la población de cada región administrativa.

Muchas organizaciones sin fines de lucro y los propios migrantes temen que la postura más dura tomada por el gobierno de centroderecha pueda socavar su proceso de asilo.

Entre ellos está Madhi Fadil, un migrante marroquí de 25 años que es indigente en la ciudad norteña de Salónica.

No tenemos la oportunidad de tener algo, ni un lugar para vivir o una forma adecuada para solicitar asilo, comentó a The Associated Press.

Quiero ir a Alemania donde están todos mis familiares. Pero estoy atrapado aquí, señaló.

Kantouris informó en Salónica, Grecia.

