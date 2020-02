Dern gana el Oscar a actriz de reparto por Marriage Story

El papel de Laura Dern como una dura abogada de divorcios en Marriage Story (Historia de un matrimonio) convenció a los votantes de los Oscar, que redondearon su pleno en la temporada de premios otorgándole el trofeo a mejor actriz de reparto.

La victoria de Dern el domingo llegó tres décadas después de su primera nominación a un premio de la academia, una candidatura a mejor actriz en 1992 por Rambling Rose. En 2015 fue nominada como actriz de reparto por Wild y a lo largo de los años ha ganado varios Emmy y multitud de premios de la crítica.

Algunos dicen ˜nunca conozcas a tus héroes™. Yo digo que si tienes mucha suerte, los tienes como padres, dijo emocionada Dern al aceptar el premio. Comparto esto con mis leyendas de la interpretación, mis héroes, Diane Ladd y Bruce Dern. Vosotros sabéis. Os quiero.

Dern también rindió homenaje al director de Marriage Story Noah Baumbach. Su película sobre el final de un matrimonio es sobre el amor y sanar diferencias en el hogar y en la familia, dijo, y ojalá para todos nosotros, por nuestro planeta.

La actriz, que cumple 53 años el lunes, describió el Oscar como el mejor regalo de cumpleaños.

En un reflejo del respeto generalizado por Dern, el reconocimiento que ha recibido por Marriage Story abarca de los Oscar y los premios de la Academia Británica, dos grandes instituciones tradicionales, a galardones de la crítica y un tributo musical el sábado en los premios Spirit del cine independiente. La versátil actriz también estuvo en cartelera el año pasado como Marmee, el ancla familiar en Little Women (Mujercitas), que obtuvo seis candidaturas a los Oscar, y demostró sus tablas en títulos comerciales con la franquicia Jurassic.

Dern procede de una familia con pedigrí de Hollywood: su padre, Bruce, fue nominado dos veces al Oscar (por Coming Home y Nebraska), mientras que Ladd interpretó a su madre en Rambling Rose para lograr su propia candidatura al Oscar como actriz de reparto. Laura Dern empezó a actuar de niña, pasando de papeles pequeños a ganar atención a mediados de 1980 en títulos como Mask, Smooth Talk y Blue Velvet.

Entre bambalinas, se le preguntó a Dern por su inspiración para los personajes fuertes que interpretó en Marriage Story y en la serie de televisión Big Little Lies.

Empiezo con mi madre. Ella y mi madrina, Shelley Winters, fueron enormes influencias en mi vida como actriz y activista, respondió. En cuanto al consejo que daría a las mujeres que aspiran a trabajar en Hollywood, Dern dijo: Hazte oír, ten orgullo, apoya a hermanas increíbles.

Winters, que murió en 2006 a los 85 años, había ganado dos Oscar por A Patch of Blue y The Diary of Anne Frank.

En una entrevista con The Associated Press una semana antes de los Oscar, Dern dijo que sus raíces la ayudaron a lidiar con el frenesí de los premios.

En momentos como este tengo mucha suerte de que me criaran actores y de actuar desde que tenía 11 años y saber lo incierta que puede ser la industria del cine, señaló. Mantienes la distancia y disfrutas del regalo de trabajar con gente a la que quieres y (...) recuerdas qué es lo importante.

Sin embargo, también añadió que había valor en otras cosas divertidas que son maravillosas y estupendas.

Las otras aspirantes en esa categoría eran Kathy Bates por Richard Jewell, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Little Women y Margot Robbie por Bombshell. En un año con una ausencia notable de candidatas de color, los críticos vieron oportunidades perdidas por la omisión de Jennifer Lopez por Hustlers y Zhao Shuzhen por The Farewell en las nominaciones a actriz de reparto.