Documental producido por los Obama gana Oscar

El Oscar al mejor largometraje documental fue para "American Factory", el primero estrenado por la productora de Barack y Michelle Obama.

La película de Netflix trata de una fábrica de cristales para autos en Ohio dirigida por un inversionista chino. Explora muchos asuntos, desde los derechos de los trabajadores, la globalización y la automatización de los empleos.

American Factory superó a Honeyland, The Cave (La cueva), For Sama (Para Sama) y el brasileño The Edge of Democracy (Al filo de la democracia).

Steven Bognar y Julia Reichert, directores de American Factory, reconocieron el trabajo de sus colegas nominados el domingo. Ustedes nos inspiran, dijo Reichert.

Barack Obama felicitó a los cineastas vía Twitter el domingo por contar una historia tan compleja y conmovedora sobre las consecuencias humanas de un doloroso cambio económico. Me siento gradecido de ver a dos personas talentosas y extremadamente buenas llevarse a casa el Oscar por el primer estreno de Higher Ground.

El filme retrata a la fábrica Fuyao, adquirida por el industrial chino Cao Dewang, que tiene cerca de 2.200 empleados estadounidenses y 200 trabajadores chinos. Da un vistazo detallado al ajuste que hay entre ambas culturas. Las tensiones surgen cuando la fábrica no cumple con las metas de producción en un principio y culmina con una dura pelea sobre el derecho a crear un sindicato.

Reichert señaló que trata de una fábrica de Ohio pero que podría ocurrir en cualquier parte.

La gente se pone un uniforme, registra su hora de entrada, trata de que su familia tenga una vida mejor. Los trabajadores lo tienen cada vez más y más difícil en estos días. Creemos que las cosas mejorarán cuando los trabajadores del mundo se unan, dijo.

El nombre de la empresa Higher Ground aparece en los créditos al principio de la cinta, pero el de los Obama no es mencionado por ningún lado, como tampoco el del presidente Donald Trump.