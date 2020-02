Homenaje a Bryant y estilo clásico en alfombra de los Oscar

Spike Lee rindió homenaje a Kobe Bryant el domingo con un saco morado de los Lakers con el número 24 del fallecido astro del basquetbol en las solapas, mientras que la nominada al Oscar Laura Dern llevó un vestido rosa pálido y negro de Armani para la alfombra roja de la más importante noche de Hollywood.

Dern dijo a The Associated Press que Armani también la vistió para sus primeros Oscar en la década de 1990. En esa ocasión asistió con su madre, al igual que ahora.

Se siente muy especial, dijo. Estoy muy agradecida con ellos.

Billie Eilish, con el pelo teñido de verde fosforescente, iba vestida por Chanel en un abrigador traje blanco de saco y pantalones holgados, que se acoplaba perfecto a su gusto por la ropa extragrande.

Teníamos que hacer Chanel, dijo señalando los broches de la marca en su cabello. No sé por qué, simplemente era la vibra.

Aunque el rosado ha dominado la temporada de premios, había toda una variedad de colores en los Oscar. Siluetas clásicas y de princesa fueron la norma mientras que menos estrellas se arriesgaron. Janelle Monae fue la excepción, como siempre, en un impresionante vestido plata de Ralph Lauren con una amplia falda, mangas largas y cerca de 170.000 cristales Swarovski, que complementó con una capucha.

Zazie Beetz llevó dos impactantes collares de diamante de Bvlgari con un vestido a la medida de Thom Browne, y Billy Porter le rindió homenaje a la sala de la cúpula del Palacio de Kensington con un corsé de 24 quilates con plumas doradas. Beetz, quien coprotagoniza Joker (Guasón), brilló con su traje de dos piezas de Browne, con un corsé ceñido de escote recto en la parte superior y flequillos en la parte inferior que dejaban ver ligeramente su abdomen. Sus collares eran de oro blanco, uno con diamantes redondos y el otro era una gargantilla con una esmeralda oval en el centro.

El estilo era muy chic dominatrix (mujer dominante), dijo Beetz mientras que agregó: Realmente estoy muy metida en la corsetería. Es una forma muy hermosa y clásica.

Natalie Portman desfiló con una capa con los nombres de las cineastas que no fueron nominadas a mejor directora. La capa color negro y letras doradas decía Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women) y Mati Diop (Atlantics).

Los nominados de este año en la categoría de director fueron todos hombres. Kathryn Bigelow es la única mujer en ganar el premio por The Hurt Locker (Zona de miedo). Gerwig es la más reciente nominada femenina por Lady Bird en 2018.

El más reciente número de Porter en la alfombra roja era un modelo hecho a la medida del diseñador británico Giles Deacon. Su amplia falda anaranjada tenía estampados que hacían homenaje a la sala de la cúpula del Palacio de Kensington. Fue el primero de varios modelos para el astro de Pose en el Teatro Dolby.

Penélope Cruz y Salma Hayek, favoritas de las alfombras, no fallaron con sus sobrios modelos para los Oscar. Cruz se lució con un traje negro con una falda de caída asimétrica que dejaba ver sus tacones con pulsera negros, adornada con un cinturón de perlas y una flor blanca de tela en el escote. Hayek llevó un vestido blanco drapeado con una sola manga que remató con un tocado con forma de hojas de laurel y perlas.

La cantante noruega Aurora llego con pantalones holgados y una especie de kimono. Sobre su cabeza llevaba una pieza similar a una corona con un diseño de flores y toques de verde y perla.

Kaitlyn Dever, de Booksmart" (La noche de las nerds), llevó un vestido strapless de Louis Vuitton amigable con el medio ambiente.

Se necesitan hacer muchos cambios, dijo sobre cuidar el planeta.

La empresa dijo en un correo electrónico que el vestido de satén a la medida entretejido con cristales Swarovski y cuentas de cristal es ético y ecorresponsable.

Regina King lució un estilo clásico de Hollywood con un vestido rosado de un solo tirante que resaltaba su silueta perfecta. La estrella infantil Julia Butters, quien actuó en Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood), llevó también un vestido rosado con un bolso a juego.

El vestido de Waad al-Kateab, codirectora del documental sobre Siria For Sama (Para Sama), estaba adornado con letras arábigas. Su película sobre la guerra muestra la supervivencia en Alepo.

La alfombra comenzó con un golpe de frío y lluvia justo cuando Porter, Tamron Hall y otros llegaban. El personal de los Premios de la Academia corría para tratar de mantener el agua fuera de la carpa con escobillas.

___

Los periodistas de The Associated Press Marcela Isaza y Amanda Lee Myers en Los Angeles contribuyeron a esta historia.