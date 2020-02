De Pitt a 1917, qué esperar en los Oscar

ayude con los índices de audiencia. El año pasado el espectáculo fue visto por 29,6 millones de televidentes, un incremento de 12%.

Este año los Oscar llegan en medio de grandes ajustes en Hollywood. En una lucha por seguirle el ritmo a Netflix y Amazon, la mayoría de los grandes estudios se están preparando para lanzar, o ya han lanzado, sus propios servicios de streaming, al igual que debutantes como Apple. Netflix llega a los Oscar con 24 nominaciones gracias a The Irishman (El irlandés), Marriage Story (Historia de un matrimonio), The Two Popes (Los dos papas) y la probable ganadora a mejor documental, American Factory.

Pero pese a invertir fuertemente en la temporada de premios, lo más seguro es que Netflix se vaya a casa con pocos premios. El servicio de streaming todavía está buscando su Oscar a la mejor película luego que Roma de Alfonso Cuarón estuvo a punto de ganarlo el año pasado.

En vez, este año las favoritas son películas que en su mayoría tuvieron grandes estrenos cinematográficos. También son predominantemente protagonizadas y dirigidas por hombres.

Tras un año en el que las mujeres tuvieron importantes logros detrás de las cámaras, ninguna fue nominada a mejor dirección. Los apartados de actuación también son los menos diversos desde que la campaña #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco) llevó a la academia a reestructurar su membresía. Cynthia Erivo (Harriet) es la única actriz de color nominada. Esos resultados, que han sido mencionados en múltiples discursos a lo largo de la temporada de premios, contrastan con estudios que indican que las películas más populares tuvieron más actores de minorías que nunca.

La venta de boletos para el cine bajó 4% el año pasado pese al récord registrado por Walt Disney Co. de 13.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Disney, que adquirió 20th Century Fox en 2019, se apuntó un impresionante 38% de la boletería doméstica. Sin embargo, probablemente tenga un papel pequeño en los Premios de la Academia. El estudio podría ganar mejor cinta animada con Toy Story 4 y posiblemente mejor edición por la película de Fox Ford v Ferrari (Contra lo imposible).

