Demócratas lucen nerviosos al arrancar temporada electoral

Los demócratas están nerviosos por los vergonzosos problemas técnicos que empañaron las asambleas electorales de Iowa esta semana, y preocupados por la participación más baja de lo esperado en el estado, la primera contienda de la temporada electoral de 2020.

Para los demócratas, se suponía que Iowa era un momento para comenzar a aliviar tres años de ansiedad acumulada. En cambio, el inicio de las elecciones primarias presidenciales de 2020 ha dejado al partido profundamente inquieto. El presidente Donald Trump, quien busca la reelección, está feliz con el caos.

Iowa dio un gran impulso a Pete Buttigieg y al senador Bernie Sanders, los precandidatos que terminaron a la cabeza, pero ambos demócratas se enfrentan obstáculos sobre su viabilidad política a largo plazo, mientras que algunos partidarios de las dos mujeres líderes que quedan en la contienda _las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar_ están alarmados por lo que ven como un sexismo persistente en el partido.

"Es un comienzo difícil", dijo Laura Keeler, de 35 años, vecina de Concord, Nueva Hampshire.

De hecho, está lejos del inicio de la temporada electoral de 2020 que la mayoría de los demócratas imaginó, ya que esperaban con entusiasmo su oportunidad de enfrentarse a Trump. El comienzo turbulento de este año electoral también ha cristalizado las dificultades que enfrentan los demócratas al tratar de montar un desafío formidable para un Trump respaldado por un Partido Republicano energizado, unido y fortalecido por una economía en alza.

"Somos capaces de dispararnos en el pie", advirtió Jim Hodges, un exgobernador de Carolina del Sur que apoya al ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones de noviembre. Hodges está entre quienes pronostican que Sanders, un senador que se describe a sí mismo como socialista democrático, sería un débil candidato a las elecciones generales.

Con una contienda primaria completa y la segunda programada para el martes en Nueva Hampshire, ha comenzado la clasificación del campo demócrata.

Buttigieg y Sanders esperan responder a sus críticos en Nueva Hampshire, donde las primarias del martes son el siguiente paso para determinar el candidato demócrata que competirá contra Trump en las elecciones de noviembre.

Los funcionarios de Nueva Hampshire confían en que habrá una alta participación.

___

El periodista de The Associated Press Michael Casey in Concord, Nueva Hampshire, contribuyó para este despacho.

___

Julie Pace está en: http://twitter.com/jpaceDC