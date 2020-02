MLB deja de difundir publicidad de Roger Waters

El Béisbol de las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) anunció que sus plataformas han dejado de programar publicidad relacionada con las presentaciones del músico Roger Waters.

La organización judía B'nai B'rith International envió en enero una carta al comisionado de la NBA, Rob Manfred, en la que censuró la participación de este deporte en la venta de boletos para la gira This is Not a Drill de Waters.

MLB.com figuraba entre las organizaciones que patrocinaban las preventas de boletos.

El presidente de B™nai B™rith, Charles O. Kaufman, y su director ejecutivo Daniel S. Mariaschin dijeron que los puntos de vista de Waters sobre los judíos e Israel rebasan por mucho los límites del discurso civil.

Waters ha manifestado su apoyo al movimiento que propugna un boicot, desinversión y sanciones conocido como BDS que se presenta como una campaña no violenta a favor de los derechos de los palestinos y no respalda una solución específica al conflicto con Israel.

Las autoridades israelíes afirman que el verdadero propósito del movimiento es deslegitimizar a Israel y desaparecerlo del mapa.

Waters también ha sido blanco de críticas porque ha utilizado la Estrella de David en algunos de sus espectáculos. El artista ha señalado que nunca ha tenido intención de ofender al pueblo judío e hizo cambios después de escuchar las inconformidades.

B'nai B'rith dijo el viernes en un comunicado que la liga le indicó que no hay planes para programar más anuncios en las plataformas de la MLB.

La MLB confirmó después la veracidad de la postura de B'nai B'rith's.

La MLB ha dicho que la promoción era parte de un anuncio de ventas de AEG/Concerts West para múltiples conciertos.

El portavoz de Waters, Fran Curtis, no respondió de momento una solicitud para que hiciera declaraciones sobre el particular.