King molesta con CBS por video sobre Bryant

Ante las críticas surgidas en las redes sociales, Gayle King de CBS dijo que está avergonzada y molesta por la manera en la que la cadena promovió parte de su entrevista con la basquetbolista estelar de la WNBA Lisa Leslie sobre el fallecido Kobe Bryant.

King respondió vía Twitter el jueves para abordar la reacción a un fragmento de video de su entrevista a fondo para CBS This Morning con Leslie que se transmitió el martes. El video distribuido en línea en las redes sociales de CBS News, se enfoca en una fracción de la entrevista en la que Leslie habló sobre una acusación de abuso sexual que pesó contra Bryant y fue desestimada.

Bryant falleció en un accidente de helicóptero en el Sur de California el 26 de enero.

Yo sé que si únicamente hubiese visto ese video que vieron ustedes yo también estaría extremadamente enojada conmigo, dijo. Estoy mortificada, avergonzada y muy molesta.

CBS respondió que el fragmento no refleja la naturaleza y el tono de la entrevista completa. Estamos revisando el proceso interno que llevó a esto y ya se han hecho cambios, dijo CBS.

De momento no estaba claro cuáles eran esos cambios. Se trata de una situación delicada para la división de noticias en la que King es probablemente la estrella más rentable.

En la entrevista King le preguntó a Leslie si el legado de Bryant se había complicado por el caso por el que Bryant fue acusado de violación. Leslie dijo que no y pidió a los medios que fueran más respetuosos de la memoria de Bryant. Cuando Leslie señaló que nuca notó un comportamiento inadecuado de parte de Bryant, King respondió que lo más probable es que ella no hubiese estado en la posición para hacerlo siendo su amiga.

Después de que la supuesta víctima decidió no proseguir con el caso, ella y Bryant llegaron a un acuerdo legal en 2005. Bryant, quien tenía 24 años cuando ocurrió el incidente en Colorado, dijo que había cometido adulterio, pero no abuso sexual.

King fue criticada en redes sociales por mencionar el tema. Desperté y encontré esta entrevista y me sentí muy molesta, tuiteó la actriz Vivica A. Fox.

El rapero Snoop Dogg atacó a King en un video de Twitter con groserías en el que le pedía que se retractara antes de que vayamos a atraparte.

El actor, rapero y ejecutivo televisivo 50 Cent dijo en una entrevista con The Associated Press que le parecía injusto revivir las viejas acusaciones porque Bryant ya no está aquí para defenderse.

No es lo correcto, dijo.

En el video de Twitter King dijo que le habían recomendado no decir nada del tema pero eso no es suficientemente bueno para mí.

Realmente quiero que la gente comprenda lo que ocurrió aquí y cómo me siento al respecto, dijo.

El periodista de The Associated Press Gary Gerard Hamilton contribuyó a este despacho.